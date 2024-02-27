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影／海鯤號潛艦浮起來了！拖船移泊台船小塢中

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天將由浮塢移至台船小塢，今天下午載運海鯤號的中信八號浸水後，由拖船將海鯤號拖出，岸邊的民眾都可以清楚目視海鯤號半截船身浮在水面的畫面。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天將由浮塢移至台船小塢，今天下午載運海鯤號的中信八號浸水後，由拖船將海鯤號拖出，岸邊的民眾都可以清楚目視海鯤號半截船身浮在水面的畫面。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天將由浮塢移至台船小塢，艦艏上方直立鰭狀物截收聲納，以及艦艏、船舷側視聲納陣列、魚雷管、進排水口等系統都清楚可見，今天下午載運海鯤號的中信八號浸水後，由拖船將海鯤號拖出，岸邊的民眾都可以清楚目視海鯤號半截船身浮在水面的畫面，由於潛艦碰觸海水導致外板有鹽分，因此入塢後首先由台船防蝕小組以淡水進行「洗水」，再接續進行HAT測試項目。

根據台船公司發布的測試作業項次規畫表，今天上午8時至上午10時30分將執行第1階段浮塢拖帶，內容為浮塢載運至2號碼頭浮船航道，地點為4號碼頭；第2階段為浮船離墩，時間為今天上午10時30分至下午1時30分，內容為浮塢檢查與人員定位、浮塢下沉完成浮船、移除部分邊墩及中心墩，地點為2號碼頭。第3階段為拖帶進塢，時間為今天下午1時30分至2時30分，作業內容為拖帶入塢，地點為台船小塢。不少軍事迷、媒體在臨近漁港拍攝歷史一刻。

國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天將由浮塢移至台船小塢，今天下午載運海鯤號的中信八號浸水後，由拖船將海鯤號拖出，岸邊的民眾都可以清楚目視海鯤號半截船身浮在水面的畫面。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天將由浮塢移至台船小塢，今天下午載運海鯤號的中信八號浸水後，由拖船將海鯤號拖出，岸邊的民眾都可以清楚目視海鯤號半截船身浮在水面的畫面。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天將由浮塢移至台船小塢，今天下午載運海鯤號的中信八號浸水後，由拖船將海鯤號拖出，岸邊的民眾都可以清楚目視海鯤號半截船身浮在水面的畫面。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天將由浮塢移至台船小塢，今天下午載運海鯤號的中信八號浸水後，由拖船將海鯤號拖出，岸邊的民眾都可以清楚目視海鯤號半截船身浮在水面的畫面。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天將由浮塢移至台船小塢，今天下午載運海鯤號的中信八號浸水後，由拖船將海鯤號拖出。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天將由浮塢移至台船小塢，今天下午載運海鯤號的中信八號浸水後，由拖船將海鯤號拖出。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天將由浮塢移至台船小塢，今天下午載運海鯤號的中信八號浸水後，由拖船將海鯤號拖出，岸邊的民眾都可以清楚目視海鯤號半截船身浮在水面的畫面。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天將由浮塢移至台船小塢，今天下午載運海鯤號的中信八號浸水後，由拖船將海鯤號拖出，岸邊的民眾都可以清楚目視海鯤號半截船身浮在水面的畫面。記者劉學聖／攝影

海鯤 潛艦 軍艦

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