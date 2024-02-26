國防部：美援台軍品有助我快速提升防衛作戰能力

國防部今天表示，美總統授權法案(PDA)是美對台軍售外，另一支持台灣的重要工具相關援助品項，有助我快速提升防衛作戰能力。

針對媒體報導美軍援政治承諾重於實用，國防部說，總統授權法案是美對台軍售外，另一支持台灣的重要工具。相關援助品項，均由台美雙方就台澎防衛作戰需求等因素縝密研討，有助我快速提升防衛作戰能力。

國防部表示，報導所稱其中有所謂品項為二手或未符實際需要，是不實臆測。

國防部說，美國對台軍事安全援助，非僅限於硬體與裝備部分，尚包括準則修訂等各項，其目的在以最有效率方式，綜合運用相關安全手段，達到協助我快速提升防衛戰力的目標。相關資訊無助於國防建設，更有誤導國民，無端傷害台美雙方及友盟國家間合作及互信。