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國防部：美援台軍品有助我快速提升防衛作戰能力

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍小部隊過去前往美國本土協訓時，就曾穿著被坊間暱稱為「蛋花湯」的現役迷彩服，直接套上美軍當時現役通用迷彩ACU上靶場進行機槍射擊訓練。圖／讀者提供
國軍小部隊過去前往美國本土協訓時，就曾穿著被坊間暱稱為「蛋花湯」的現役迷彩服，直接套上美軍當時現役通用迷彩ACU上靶場進行機槍射擊訓練。圖／讀者提供

國防部今天表示，美總統授權法案(PDA)是美對台軍售外，另一支持台灣的重要工具相關援助品項，有助我快速提升防衛作戰能力。

針對媒體報導美軍援政治承諾重於實用，國防部說，總統授權法案是美對台軍售外，另一支持台灣的重要工具。相關援助品項，均由台美雙方就台澎防衛作戰需求等因素縝密研討，有助我快速提升防衛作戰能力。

國防部表示，報導所稱其中有所謂品項為二手或未符實際需要，是不實臆測。

國防部說，美國對台軍事安全援助，非僅限於硬體與裝備部分，尚包括準則修訂等各項，其目的在以最有效率方式，綜合運用相關安全手段，達到協助我快速提升防衛戰力的目標。相關資訊無助於國防建設，更有誤導國民，無端傷害台美雙方及友盟國家間合作及互信。

國防部 美國 軍售

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