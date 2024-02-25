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陸軍決標採購5萬餘氣墊床 供新訓與後備部隊使用

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍曾公開展示氣墊床用途，供教召、義務役等部隊行軍時野外搭帳棚宿營之用。記者洪哲政/攝影
國軍曾公開展示氣墊床用途，供教召、義務役等部隊行軍時野外搭帳棚宿營之用。記者洪哲政/攝影

陸軍司令部以總決標金額2563萬6640元採購氣墊床，供全國各新訓，後備教召，外島等部隊使用。

陸軍司令部預算金額原編列3502萬5440元採購氣墊床，採最低標採購，標案顯示，決標單價每床491.5元，以總決標金額推算，採購數目約5萬2160床左右，今年2月至2025年止，陸續交運給新北市新店區、鶯歌區、宜蘭縣頭城、台中市烏日區、嘉義市東區、台南市新化區、高雄市橋頭區、大樹區，台東縣市、花蓮縣吉安、金門縣金湖、澎湖縣馬公、連江縣南竿、東引等地部隊。

陸軍司令部表示，此案屬年度例行採購，以滿足部隊氣墊床使用、汰換及存量補充。

軍方曾展示氣墊床用途，供教召、義務役等部隊行軍時，野外搭帳棚宿營之用。

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