兩岸海巡海警金廈對峙 國防部：外島作好衝突資源準備

面對金廈水域兩岸海巡、海警的對峙情勢，國防部作計室聯合作戰計畫處副處長李昌富上校上午表示，金廈水域狀況由海巡署依法處置，國軍全程掌握水域狀況，要求外島防衛部及海軍先行預擬可能的衝突態樣及處置方式，納入平時演練，作好衝突資源準備；國軍本不直接介入、不升高衝突原則，保持監控，若海巡有需求，依令實施應援。

國防部上午舉行「112年度公職人員財產申報實質審查」公開抽籤記者會，會後外界關切海巡署在金門水域因執法事件與大陸海警升高對峙情況，李昌富在備詢時作上開答覆。

媒體提問指出，中國海警14605艇昨日在馬祖進行24小時常態巡航，與我海巡PP351艇在馬祖南竿以南海域發生對峙，國防部有無掌握？應援？國防部情次室情研中心情報官黃明傑表示，針對馬祖、澎湖與金門地區周邊中共軍事及公務船舶動態，國軍運用聯合情監偵系統嚴密監控、適切應處，而針對日前金廈水域事件，現已進入司法調查階段，國軍不主動介入，避免升高衝突局勢。

李昌富也說，國軍處置原則秉持不直接介入、不提高衝突原則執行，如果海巡署提出需求，國軍依令實施支援。

國防部發言人孫立方表示，基本上國防部作為政府整體國安團隊一員，不管是台海周邊海空域狀況掌握或者敵情動態應處，都會結合國家安全政策執行相關應處作為，關於金門三無船舶在逃逸追逐中翻覆造成傷亡，國防部長邱國正昨在立法院已清楚表達，此事件目前由海巡署以司法案件角度處理中，國防部不會直接介入，避免升高當地緊張局勢，但國防部作為整體國安團隊一員，絕對依政府立場持相關單位執法，同時也有信心與能力確保整體安全。