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新聞眼／海虎艦案海軍強硬緘默 不利科學建軍

聯合報／ 本報記者洪哲政
海軍海虎潛艦。圖/聯合報系資料照片
海軍海虎潛艦。圖/聯合報系資料照片

海虎潛艦人員落水案，經海軍公開披露，除去人員上甲板決策正確與否，至少就還有救生扣環斷裂、裝備是否定期檢查維持可用等可議事項。海軍卻能宣稱意外，既無人須受懲，作業程序也沒有需要修訂處，態度之強硬令人驚訝。既然每個環節都沒錯，何至有此嚴重意外？

潛艦對我國而言，確屬敏感軍備，動態與運作確實不適公開，外界知道的愈少愈好，以維持實力，不被情蒐分析。但海虎艦人員落水失蹤，是海軍二五六戰隊成軍後最嚴重的意外事件，撇開人員應處狀況決策正確與否待爭議，最重要的是須藉案例發現作業制度瑕疵。海軍的態度，看不見亡羊補牢的決心與誠意。

國軍近年重大意外案件，從空軍黑鷹直升機墜毀，殞落多名將官，而至海虎艦人員落水事件，軍方事後面對社會關切，都迴避精確發布肇案原因。但空軍當時至少透過發布事發時飛航通話內容，讓外界有跡可循，得以自行明確解讀，與社會達成共識；對於海虎艦意外，海軍至今保持強硬的緘默，表面為顧及失蹤人員家屬心情，但試圖讓時間沖淡事態，避風頭諉其過，意圖濃厚。

海、空軍現在是台灣面對共軍挑釁的第一線，尤其海軍面對兵力不成比例的共軍艦艇，尚須結合海巡艦艇共同應對，用兵頻繁辛勞的程度，社會與當局或須基於疼惜官兵辛勞，都應盡量寬待，毋須針對失誤細節過多內耗；但我國不是獨裁政體，軍隊也應逐步脫離黑箱運作，接受社會檢驗，以促成科學建軍，讓更多國民認同，願意支持、甚至投入軍隊。只是，軍方近年隱匿疏失成性，海軍對海虎艦意外的態度，也與前述方向背道而馳。

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