秋後算帳？軍情局士官檢舉上級違規 反被查獲外送勒退

國防部軍事情報局1名負責科技情報業務的岳姓上士，去年向內部檢舉高階軍官涉嫌違規將機密檔案存放於雲端共用硬碟空間，供線上編輯、存放使用檔案，皆未加密。此後軍情局督察室以機密案形式，動用不明「觀蒐」手段，查獲岳某下班時替孕妻跑了6次熊貓外送，遂將已服役19年、差1年即可領取月退俸的岳某記大過汰除。岳某孕妻為此四處請願，甚至寄信向蔡總統喊冤，未獲回應，岳某近日被迫勒令退役在即。

軍情局回應表示，岳某遭檢舉營外兼差並領有報酬，該局調查屬實依規定檢討議處，案經國防部訴願審議會審查適法允當；而岳在營外兼差是遭官兵檢舉調查，無外傳所述吹哨者遭重懲情事；至於岳反映第五處副處長於該處內部共用碟存放檔案部分，已依規定完成查證，無涉洩違密情事。

據悉，岳某原在負責科技情報與電訊安全的軍情局第五處任職，屬技術士官，去年3月向內部具名檢舉第五處上校副處長將機密檔案存放於雲端共用硬碟空間，線上編輯、存放使用。檔案皆未加密，第五處所有人都可複製、點閱。督察室調查後卻表示，檔案皆使用程式加密，未違反保密規定。

但去年境外論壇（breach forums）即出現有不明人士兜售軍情局內部公文，內容大抵為軍情局疑透過開設Podcast透過邀訪在台大陸人士，發展情戰工作。經媒體日前披露後，相關節目與周邊新媒體部署已全遭關閉。

岳某提出檢舉後，疑成整肅對象。其先於去年5月間遭調職前往軍情局勤務大隊，督察室並以「機密案」動用手段不詳的「觀蒐」手段，偵獲岳某去年7至8月間下班時曾為在熊貓擔任食品外送員的孕妻跑單6次，所獲報酬納入妻子帳戶，軍情局去年9月據此記他大過，經其向國防部訴願遭駁回，孕妻不滿因此向立委陳情，並以書函向國防部長邱國正、蔡總統陳情無果。

軍情局本月召開考績審核會升高處分手段，在岳某思想、才能、學識、績效等考績項目皆為甲等，體格項目也合格下，但為高齡體弱的孕妻跑熊貓外送記1支大過，品德項因此為丙上，軍情局下周將要求岳某退伍。但岳某自認他是「吹哨者」角色，具名檢舉長官違規違法，卻遭秋後算帳，計畫打官司狀告軍情局爭取權益。