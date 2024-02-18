英智庫：台應更重視戰爭後勤補給

英國智庫國際戰略研究所（ＩＩＳＳ）研究員溫玫雅（Meia Nouwens）十六日接受中央社訪問表示，考量台灣地理條件，台灣有必要更重視台海衝突時的後勤補給問題。

ＩＩＳＳ在倫敦發布五五○頁二○二四軍事平衡報告，溫玫雅是作者之一。該年度報告分析彙整一七三國的軍事能力和國防經濟發展現況，並首度納入活躍於俄烏戰爭的海上及水下無人機（ＵＭＶ）資料數據。

溫玫雅說，台灣正試圖從該戰爭吸取有用教訓，他國也正這麼做。但台灣顯然面臨幾項較特別困難，像軍事供應來源有限，還有需思考如何有效混用傳統軍事能力與符合美國定義的不對稱作戰能力。

溫玫雅說，中方正朝二○二七年達成有能力侵台目標前進。共軍在落實現代化改革上確實面臨幾項挑戰，但外界應避免因此低估共軍能力發展，如同應避免高估貪腐案對共軍衝擊，更何況共軍現代化是由強大政治意志推動。

中國並已強化軍力投射和長程部署能力，持續發展長程打擊能力。其火箭軍積極以中長程彈道飛彈取代部分中程彈道飛彈，例如其東風廿六的精準打擊範圍擴及第二島鏈。

中國山東號航艦去年五月偕火箭軍在西太平洋距美軍關島基地約七四○公里處聯合演訓；二○二二年底遼寧號航艦曾在距關島不到七百公里處操演。這顯示共軍試圖將打擊能力延伸至包括關島在內的第二島鏈。性能更強的福建號航艦預計明年可投入服役。

除水面艦，共軍○九四型彈道飛彈核潛艦已配備較長程潛射彈道飛彈巨浪三。中國海軍恐將具備從中國近海威脅美國本土能力。