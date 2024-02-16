台海周遭共軍動態曝！昨一架共軍輔戰機越界 距鵝鑾鼻最近58海里

國防部今天上午公布昨天（15）早晨6時至今天6時的台海周遭共軍動態，共偵獲8架共機出海，其中有7架次戰鬥機在海峽中線以西活動，1架輔戰機超越海峽中線延伸線，進入我方西南防空識別區，最近時約在鵝鑾鼻西南西方58海里（106公里）。另發現共艦7艘次。

國防部近日更改發布格式，不再明確提及共軍機種，僅標註「主戰機」、「輔戰機」，但由以往共軍活動模式看，此應為運八運輸機改造而成的反潛巡邏機。

春節以來，共機最大規模出動，發生在14日下午。當天14時10分，國防部提前宣布，陸續偵獲中共派出殲-16、運8及無人機等各型主、輔戰機14架次出海活動，其中9架次逾越海峽中線及其延伸線，配合共艦執行聯合戰備警巡。15日上午，國防部綜整24小時共軍活動動態，總計由14日6時至15日6時，共軍總共派出21架次飛機出海，其中14架次曾逾越海峽中線或延伸線，進入西南防空識別區，其中距離本島最近者，為位於海峽北側的一處越線點，位於基隆西北41海里（約76公里）。在台灣周邊活動的共艦共有6艘次。