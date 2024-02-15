蔡總統卸任在即…「軍用商規無人機」將緩推？國防部否認

蔡英文總統將「無人機國家隊」視為重大政策，在國安會指示下，軍方配合向民間廠商購買多款「軍用民規」無人機，也引發相當質疑。有媒體報導，隨著蔡政府即將卸任，軍用商規無人機政策也將緩推。國防部今天（15日）表示，各項武器裝備籌獲，係依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，完成建案程序後，秉「公開、務實」原則執行，不因人事更迭而調整。

國防部說，自113年起即參照俄烏戰爭經驗及不對稱作戰原則，全力建置各式無人機為首要目標。今年度法定預算已編列近14億元，除「陸用監偵型無人機」預定於117年度執行完畢；其他「微型無人機」等四案均將於114年度籌獲，目前由軍備局依國防自主政策持續推動中。媒體對建軍規劃之報導，應善盡客觀查證責任，避免誤導社會視聽，無益國防安全。