國軍用兵理念 增「殲敵於城鎮陣地」

國防部月前向立法院提出「發展不對稱作戰之精實成效案」書面報告，宣示國軍台海防衛用兵理念增加「殲敵於城鎮陣地」，成為「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘頭、殲敵於城鎮陣地」。學者認為，台海作戰時，美軍不願讓海空軍主力過早進入第一島鏈周邊，國軍在台海周邊失去絕對制空、制海權下，共軍不用打兩棲登陸戰就能直接空中突擊、空降鎮城，國軍這項用兵理念上的調整堪稱務實。

報告指出，因應中共軍事威脅，國軍軍備整建重點置於「遠程打擊、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛作戰、資電網路作戰及聯合指管情監偵」等六大面向，報告並詳述國軍當前卅餘項符合不對稱戰力籌獲軍備。依「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘頭、殲敵於城鎮陣地」用兵理念，遂行聯合反制、整體防空、聯合截擊與國土防衛作戰，達成迫敵放棄犯台，確保國家安全目標。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，國軍用兵理念最早始於國防部前部長俞大維在上世紀六○年代提出的防衛概念，「殲敵於城鎮陣地」是國軍因應共軍登陸能力的威脅增加，強化縱深守備與防禦韌性的訴求，也就是防衛構想由傳統的「水平防衛圈」增加「垂直多領域」的總體防禦。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，共軍正大力推動「聯合登島作戰」轉型，日後共軍第一波登島部隊中，搭乘大型運輸機與直升機實施垂直登陸的比率將大幅提升，並在空中優勢掩護下直接跨越國軍海岸線防禦體系，對海岸線後方的重要目標實施全縱深打擊，這也無可避免地使「國土防衛作戰」和「城鎮防衛作戰」在台澎防衛作戰中的重要性上升。