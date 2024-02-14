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國軍用兵增殲敵城鎮 林穎佑：因應城鎮可能更早遭攻擊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
淡江大學戰研所助理教授林穎佑。圖／取自林穎佑臉書網頁
淡江大學戰研所助理教授林穎佑。圖／取自林穎佑臉書網頁

國防部月前向立法院提出「發展不對稱作戰之精實成效案」書面報告，宣示國軍台海防衛用兵理念，增加「殲敵於城鎮陣地」，而成為「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘頭、殲敵於城鎮陣地」。淡江大學戰研所助理教授林穎佑今天評論表示，當敵人戰術戰法改變之際，台灣的城鎮有可能比過去更早遭受共軍攻擊，因此必須作這樣的調整。

多一個殲敵於城鎮陣地，他認為，是因過去殲敵於水際灘頭主要是反共軍兩棲登陸作戰，即制空制海反登陸思維，但現如今敵軍不一定採海岸登陸戰法，共軍如今擁有航空母艦與075三棲突擊艦，能採取直升機或氣墊船載兵降落或直達城鎮從事突擊。

他說，我們要有從事城鎮戰的決心，更重要的是當敵人戰術戰法改變之際，台灣的城鎮有可能比過去更早遭受共軍攻擊，因此必須作這樣的調整。

但國軍過去漢光兵推也都演練過反擊共軍空降兵與輕突擊砲車在關渡平原或二重疏洪道降落突擊的科目，為何過去不提「殲敵於城鎮陣地」？林穎佑直言，這是因為國軍過去能掌握制空制海權，「早年U2偵察機還能飛過去」，不受防空識別區限制，「全由我們掌控」，能全面制空；但如今我方已沒有絕對、制空制海權，過去共軍較難突進到本島內陸，不敢直接飛過來，但現在狀況不一樣了，過去共軍登陸台灣必須以兩棲登陸慢慢打，現在不用打兩棲登陸，而能直接採取空中突擊。去國軍漢光演習實兵演練桃機保衛戰，就是預判共軍有此能力。城鎮不只有中樞或六都，如重要機場、港口都是城鎮戰一環。

共軍 台海 國軍 國防部 漢光演習

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