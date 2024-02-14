國軍用兵理念增「殲敵於城鎮陣地」 揭仲：務實調整

國防部月前向立法院提出「發展不對稱作戰之精實成效案」書面報告，宣示國軍台海防衛用兵理念，增加「殲敵於城鎮陣地」，而成為「拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘頭、殲敵於城鎮陣地」。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，國軍在用兵理念上的調整堪稱務實。

揭仲表示，隨著共軍在海空軍、各式遠程精準彈藥與聯合情監偵等方面的成長，已逐漸具備對包括台灣在內的第一島鏈周邊，實施精確飽和攻擊的能力；影響所及，連美軍日後若要與共軍交戰，都不願讓海空軍主力過早進入第一島鏈周邊。因此，在共軍可能掌握台灣周邊海空優勢的情況下，國軍要想和二十多年前一樣，在台灣海峽與台灣本島水際灘頭就擊退來犯共軍的可能性越來越低，加上台灣本島西部早已高度的城鎮化，使「國土防衛作戰」和「城鎮防衛作戰」成為無法迴避的問題。

揭仲接著指出，共軍也正在大力推動「聯合登島作戰」的轉型，日後共軍第一波登島部隊中，搭乘大型運輸機與直升機，實施垂直登陸的比例將大幅提升，以便在空中優勢的掩護下，直接跨越國軍在海岸線的防禦體系，對海岸線後方的重要政軍目標實施全縱深打擊；這也無可避免地將使「國土防衛作戰」和「城鎮防衛作戰」在台澎防衛作戰中的重要性上升。

揭仲又說，由於共軍武力犯台的作戰目的，是軍事占領全台灣以一勞永逸地解決台灣問題。因此國軍在用兵理念上的調整，是想在原本以「大陸東南沿海-台灣海峽海空域-濱海-灘岸」為殺傷區，所設計之多層次打擊火力的基礎上，再增加由灘岸後方之「縱深地帶及城鎮-淺山城鎮」所構成，另一個向台灣本島內陸延伸的多層次防禦地帶，以擴大防衛縱深，提升持續作戰能力，不讓共軍達到於短期內佔領全台灣的目標。

但揭仲也提醒，雖然國軍在用兵理念上的調整堪稱務實，但在防衛作戰計畫、部隊編組與演訓等方面，卻仍然有非常大的改進空間。