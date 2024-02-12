視察「虎嘯部隊」蔡總統謝國軍 讓國人安心過年

陸軍關渡地區指揮部有「虎嘯部隊」之稱，防守關渡淡水河沿岸，嚴防敵軍登陸。蔡英文總統昨天上午到位新北市淡水的陸軍關指部聯兵一營慰勞國軍致贈加菜金。蔡總統致詞表示，國軍是國家安定的力量，期許官兵精實訓練，持續拿出高水準的表現，政府也會給國軍最大的支持。

昨天大年初二，蔡總統上午在國安會秘書長顧立雄等人陪同下，先到新北市瑞芳區深澳漁港安檢所視察，致贈加菜金及發福袋，感謝海巡人員守護國家安全，春節時堅守崗位。接著再到關渡指揮部聯兵一營視察，發放加菜金、勉勵、祝福官兵春節愉快。

蔡總統表示，在過年期間，她要感謝國軍弟兄姊妹堅守崗位，守護首都的安全，讓國人可以安心過年；關指部平時駐守在大台北地區，防區從淡水河口到基隆北海岸地帶，嚴防敵軍登陸，肩負起首都安全的重責大任；最近更執行河防戰備等任務，來強化部隊應變能力。

蔡總統期許官兵精實訓練，持續拿出高水準的表現，讓國人對國軍更有信心，政府也會給國軍最大的支持；她也提及改善營區的「興安專案」，明年完工後就能給予弟兄姊妹更完善的生活與訓練環境。

而在春節期間，中共解放軍並未停止在我國周遭海空域活動，但規模明顯較小。依據國防部發布資訊，除夕與初一，各有五架次與六架次共機出海，時間均為白晝，其中逾越海峽中線或進入台灣西南空域者，各有兩架次與一架次。

另外受風勢影響，除夕與初一各偵獲八枚大陸空飄氣球，飛越台灣或周邊海域上空，方向皆為東北東，高度自一萬兩千至三萬八千呎不等。至於周遭海域的共艦，兩天均維持四艘次，數字與平日接近。