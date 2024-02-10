全車國造 輪型戰車「獵豹」車首度曝光

國防部軍備局以「獵豹專案」為名，研製兩輛一○五公厘輪型戰車「獵豹車」首度曝光。這輛性能等同輕戰車的原型車，全車國造自製。軍方研發人員表示原型車主砲命中率符合國軍作戰要求標準，穩定性與美日輪型戰車概同。

國防部為使陸軍得以有效反制共軍水陸兩棲戰車及戰砲甲車登陸，核定由具備一○五公厘砲塔及輪型甲車研製經驗的軍備局生產製造中心第二○二廠及第二○九廠，結合軍種需求，共同研製高機動力、火力及防護力的輪型戰車。二○二廠以「獵豹專案」為名，負責此案建案作業，於二○一九年至二○二三年度五年期程，去年底已順利研製出兩輛一○五公厘輪型戰車D1、D2原型車；二○二廠同時引進一○五公厘砲管生產技術，與「一○五公厘尾翼穩定脱殼穿甲曳光彈」等彈藥自製交付軍種，已達成預算案賦予的研發目標。

軍方內部為此案爭取軍種支持的說帖中提及，一○五公厘輪型戰車原型車屬國防自主產品，將會是國軍第一輛全車自主技術的主戰車輛，由軍備局製造車身與砲管，結合中科院射控砲塔，且採用二代雲豹甲車分離式底盤，模組化、客製化程度高，能滿足不同軍種需求，尤其全車自製，與雲豹車系互通性高，無消失性商源問題，無須修改保修與支援設施，主附件多可由國內生產供應，在研製與後勤系統建立的國車國造任務上，具時代意義。

據悉，D1、D2原型車已於去年完成砲塔與射控驗證，底盤具備六輪轉向功能，轉彎半徑大幅減少，可動態對動態、自動追瞄射擊。