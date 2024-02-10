聽新聞
test
0:00 / 0:00

全車國造 輪型戰車「獵豹」車首度曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國防部軍備局五年內完成輪型戰車原型車研發，獵豹輪型戰車帥氣亮相。 圖／讀者提供
國防部軍備局五年內完成輪型戰車原型車研發，獵豹輪型戰車帥氣亮相。 圖／讀者提供

國防部軍備局以「獵豹專案」為名，研製兩輛一○五公厘輪型戰車「獵豹車」首度曝光。這輛性能等同輕戰車的原型車，全車國造自製。軍方研發人員表示原型車主砲命中率符合國軍作戰要求標準，穩定性與美日輪型戰車概同。

國防部為使陸軍得以有效反制共軍水陸兩棲戰車及戰砲甲車登陸，核定由具備一○五公厘砲塔及輪型甲車研製經驗的軍備局生產製造中心第二○二廠及第二○九廠，結合軍種需求，共同研製高機動力、火力及防護力的輪型戰車。二○二廠以「獵豹專案」為名，負責此案建案作業，於二○一九年至二○二三年度五年期程，去年底已順利研製出兩輛一○五公厘輪型戰車D1、D2原型車；二○二廠同時引進一○五公厘砲管生產技術，與「一○五公厘尾翼穩定脱殼穿甲曳光彈」等彈藥自製交付軍種，已達成預算案賦予的研發目標。

軍方內部為此案爭取軍種支持的說帖中提及，一○五公厘輪型戰車原型車屬國防自主產品，將會是國軍第一輛全車自主技術的主戰車輛，由軍備局製造車身與砲管，結合中科院射控砲塔，且採用二代雲豹甲車分離式底盤，模組化、客製化程度高，能滿足不同軍種需求，尤其全車自製，與雲豹車系互通性高，無消失性商源問題，無須修改保修與支援設施，主附件多可由國內生產供應，在研製與後勤系統建立的國車國造任務上，具時代意義。

據悉，D1、D2原型車已於去年完成砲塔與射控驗證，底盤具備六輪轉向功能，轉彎半徑大幅減少，可動態對動態、自動追瞄射擊。

國防部 獵豹 輪型戰車

延伸閱讀

M1戰車部署政策變動 584旅戰車營長丁寶樹接裝第一營

漢翔為國造初教機叫板國防部 學者：抗議意味濃厚

效仿日本16式戰鬥車 輪型戰車研發者向陸軍爭取部署

獨／M60A3與M-1A2T戰車夾擊 軍方放棄輪型戰車研發

相關新聞

全車國造 輪型戰車「獵豹」車首度曝光

國防部軍備局以「獵豹專案」為名，研製兩輛一○五公厘輪型戰車「獵豹車」首度曝光。這輛性能等同輕戰車的原型車，全車國造自製。...

美軍購延遲 台防部：多重軍援手段 彌補軍售不足

美國老虎小組向國會公開表示，美國軍售交付延遲情況嚴重，台灣就有19項未完成的武器採購。中華民國國防部8日回應表示，台美將...

陸軍龍年賀歲片 宣布完成聯合作戰整合戰力驗證

陸軍司令部今在除夕發布「幸福團圓·你我守護」影片，表示過去一年在聯合作戰方面，陸軍已驗證「情報鏈」、「指揮鏈」、「擊殺鏈...

義務役男近戰格鬥訓練 三拳形加膝擊奠定徒手制敵基礎

陸軍司令部表示，義務役男接受近戰格鬥訓練，區分立技、綜合格鬥及武裝格鬥應用三部份，內容包括拳、腿、擒拿、槍械格鬥等術式，...

影／又接光纖又敲樁 一探陸軍通訊兵訓練過程

雖然國軍已成立第四軍種通資電軍，但作戰區內戰鬥的通訊任務，仍由陸軍通訊作戰部隊為主。除了既有的軍規無線電、有線電，在現代...

國防部：美多重軍事援助 彌補軍售延宕

美國老虎小組向國會公開表示，美國軍售交付延遲情況嚴重，台灣就有十九項未完成的武器採購。國防部昨天回應表示，台美將持續協商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。