美對台19筆軍售延宕 共220億美元恐拖到2027年

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國聯邦眾議院老虎小組發布報告，檢討美國對外軍售延宕問題，對台軍售有十九筆要遲至二○二七年或是更晚才交付，可能受影響的包括空軍F-16A/B性能提升案等。本報資料照片
美國聯邦眾議院老虎小組發布報告，檢討美國對外軍售延宕問題，對台軍售有十九筆要遲至二○二七年或是更晚才交付，可能受影響的包括空軍F-16A/B性能提升案等。本報資料照片

美國聯邦眾議院老虎小組七日發布報告，檢討美國對外軍售延宕問題，以台灣為例，現有十九筆軍售、共計二百二十億美元，已獲得國會同意，要遲至二○二七年或更晚才交付；對台軍售延宕除了生產不及外，也受到烏克蘭等衝突導致的政策決定影響。

美國和台灣政府官員向來只把軍售交付延宕歸咎於供應鏈和生產不及，數度公開否認與俄烏戰爭有關；這項報告首次公開承認，對台軍售項目會延宕與政策決定有關。

國防部昨天回應表示，台美將持續協商合作，運用多重軍事援助手段，彌補軍售制度不足。至於延遲的軍售品項，國防部說，細節援例不予評論。

美方報告指出，台灣面對咄咄進逼的中國大陸，是美國重要的安全夥伴；目前有十九筆未完成的軍售案，共計二百二十億美元，有些要到二○二七年或更晚才會交付。

報告提到，有些延遲是政策決定的結果，以及與其他衝突的優先排序所致；有些則是製造面臨的挑戰，意指美國本土國防產業的產能還不到位。

內容也提到，所謂政策優先，對烏克蘭提供武器被認為是緊迫的國安當務之急。

美國國會相當關切對台軍售交付延宕問題，為處理外國軍售和軍售交付延宕事宜，美國國防部成立由次長督導的老虎小組，國防部長奧斯丁稱會逐周逐月討論提供適合台灣所需的軍事能力。

眾議院外交委員會主席麥考爾也在國會成立老虎小組，邀請多位眾議員加入，檢討軍售流程，提出若干建議希望能加快進展。

眾議員麥考爾表示，軍售交付延宕，危及台灣、以色列、烏克蘭等美國盟友應對自身鄰國威脅的能力；另位眾議員沃茲說，美國面臨對中國大陸的競爭與烏克蘭戰爭，從近期的衝突可知，美國事先武裝包含台灣在內的盟友是至關重要的，希望軍售流程的改革可以協助嚇阻未來的侵略。

報告建議，考量通膨因素，提高需通知國會的軍售案總額門檻；要求國務院和五角大廈資深官員為長期執行且高額的軍售交付負責；在外國軍售和其他軍售管道磋商時，確保美國與盟友夥伴的談判納入美國對區域威脅的評估；要求國務院和五角大廈建構線上追蹤資料庫，即時更新合約進展，讓利害關係人可掌握。

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