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台美軍購延遲 我統計至少有十八項

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
據立法院預算中心2024年針對國防部預算評估報告指出，早於2017年就完成交裝的採購30架AH-64E攻擊直升機的「天鷹專案」，至今竟還有69.87億餘元工項尚未完成。記者洪哲政/攝影
據立法院預算中心2024年針對國防部預算評估報告指出，早於2017年就完成交裝的採購30架AH-64E攻擊直升機的「天鷹專案」，至今竟還有69.87億餘元工項尚未完成。記者洪哲政/攝影

美國國會報告指出，美台軍售有19項武器採購遭延遲未完成，立法院預算中心2024年針對國防部預算評估報告指出，有包括空軍F-16A/B性能提升案武器系統等18項武器裝備，遭美延長辦理期程，部分建案分年籌獲項量，也存在往後修調疑慮，其中包括早在2017年完成交裝的30架AH-64E攻擊直升機的天鷹專案，至今還有69.87億餘元工項尚未完成。

美國眾議院老虎小組一份報告指出，美國軍售交付延遲情況嚴重，僅台灣有19項未完成武器採購，總額達220億美元，部分可能延到最早2027年交付，部分甚至沒有交貨日期。

立法院預算中心的國防部預算評估報告指出，2024年國防部所屬公開預算案一般裝備業務計畫，對外軍商購計畫共計18案，分年預算340億7476萬7000元。各案計畫以前年度執行進度，部分計畫有延長辦理期程，部分建案分年籌獲項量，亦有往後修調疑慮。

相關被延遲與未完整交運的軍購品項包括，AAV7兩棲突擊車缺裝補充熱顯像瞄準具等次要品項；海軍、陸軍人攜式短程防空飛彈；空軍F-16A/B性能提升案DFRM電戰莢艙、MTC任務訓練中心、BUR-57複式炸彈架、AGM-154C JSOW(聯合距外武器)及自動防撞系統(AUTOGCAS)五項武器裝備；改良式目標系統100套、TOW-2B RF飛彈1700枚、悍馬車100輛及附屬裝備；新型標槍飛彈400枚。

陸軍司令部新型攻擊直升機 計畫期程為2008年到2017年，2023年8月底仍有在途物資待沖銷金額，折合新台幣約69.87億餘元，陸軍司令部說，尚有其他工項美方持續交運中，最後交期為2024年11月。

目前尚待換裝的對美重要軍購項目，還有陸軍108輛M1A2T型戰車，傳今年開始接裝；空軍66架F-16C/D戰機，傳2025年底開始交機；陸軍29套M142套海馬斯多管火箭系統與戰術飛彈，傳第一批11套今年到明年間交運，18套2026年交運完畢；陸軍14套M136火山機動布雷系統，傳去年底要先運交台灣7套，但至今未聞後續，另7套2026年交運；空軍MQ-9B海上衛士無人機傳2025年完成履約。

空軍 美國 軍購 陸軍 飛彈

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