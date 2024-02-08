快訊

過年除舊布新！蘋果、三星鈦金屬手機清潔步驟曝光 這些禁忌恐傷機身

遭酸「嘴秋被打活該」 陳沂怒回擊：我就這德性不會改變

黃子佼突向被害人道歉 孟耿如20字回應：勇敢面對！

國防部影片展示特戰部隊精采戰力

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部近期曾下令基層部隊要求應用射擊時槍枝不能使用或裝設任何形式的彈殼回收裝置，影片顯示部隊為求謹慎，仍由教官跟隨射手移動，張開捕彈網蒐集彈殼。圖/取自軍聞社影片
國防部近期曾下令基層部隊要求應用射擊時槍枝不能使用或裝設任何形式的彈殼回收裝置，影片顯示部隊為求謹慎，仍由教官跟隨射手移動，張開捕彈網蒐集彈殼。圖/取自軍聞社影片

國防部軍聞社披露陸軍特戰部隊實施地空協訓等戰術任務訓練實境過程，展示部隊作戰能量。在國軍積極推動動態射擊訓練下，國防部要求部隊射擊時，槍枝不要使用或裝設任何形式的彈殼回收裝置，軍聞社影片顯示部隊為求謹慎，由教官跟隨射手移動，張開捕彈網，蒐集彈殼。

報導指出，戰術任務訓練為特戰部隊年度重要訓練之一，過程中，實施現地戰術，負重行軍，戰術機動，應用射擊，重要目標防護，地空協訓，小部隊戰鬥，與空中突擊作戰等課目實施演練，提升戰場實況應變能力，以及特戰部隊作戰能量。

報導說，特戰部隊的戰術任務訓練實施應用射擊課目，分別進行姿態射擊，障礙板射擊，縱向射擊等訓練，在射擊中轉換不同姿勢與方式，磨練射手在面對不同戰場環境下，能快速做出適切判斷，對目標進行精準射擊，部隊為求謹慎，仍由教官跟隨射手，蒐集擊發後彈出的彈殼。

國防部訓次室與後次室曾表示，部隊有動態或靜態射擊訓練時，彈殼遺失不見，事後繳交消耗紀錄、主官保證書與相關佐證資料，可以到彈藥庫辦理除帳。但基層還是將彈殼完整收回。

與友軍的協同演練中，與陸航UH-60M黑鷹直升機地空協訓，空中突擊作戰，空援補給等訓練，特戰官兵在地面引導直升機進場，搭載人員，實施機動抵達目標演練，以強化特戰部隊快速機動及應變能力。

重要目標防護訓練課目，模擬敵軍奪取油庫、彈庫、港口等關鍵基礎設施進行演練，特戰部隊發揮扎實訓練成果，快速精準奪回重要目標。

影片顯示戰術任務訓練最後一日課程，特戰部隊夜行軍訓練，部隊凌晨展開夜行軍，步向終點，官兵在毅力與體力的考驗下，順利抵達營區，完成任務。

國防部近期曾下令基層部隊要求應用射擊時槍枝不能使用或裝設任何形式的彈殼回收裝置，影片顯示部隊為求謹慎，仍由教官跟隨射手移動，張開捕彈網蒐集彈殼。圖/取自軍聞社影片
國防部近期曾下令基層部隊要求應用射擊時槍枝不能使用或裝設任何形式的彈殼回收裝置，影片顯示部隊為求謹慎，仍由教官跟隨射手移動，張開捕彈網蒐集彈殼。圖/取自軍聞社影片
特戰官兵搭乘陸航UH-60M黑鷹直升機，執行空中突擊作戰。圖/軍聞社
特戰官兵搭乘陸航UH-60M黑鷹直升機，執行空中突擊作戰。圖/軍聞社
特戰部隊與陸航UH-60M黑鷹直升機實施「陸空聯訓」，進行機動抵達目標及機降演練。圖/軍聞社
特戰部隊與陸航UH-60M黑鷹直升機實施「陸空聯訓」，進行機動抵達目標及機降演練。圖/軍聞社
特戰官兵搭乘陸航UH-60M黑鷹直升機，執行空中突擊作戰。圖/軍聞社
特戰官兵搭乘陸航UH-60M黑鷹直升機，執行空中突擊作戰。圖/軍聞社
國防部近期曾下令基層部隊要求應用射擊時槍枝不能使用或裝設任何形式的彈殼回收裝置，影片顯示部隊為求謹慎，仍由教官跟隨射手移動，張開捕彈網蒐集彈殼。圖/取自軍聞社影片
國防部近期曾下令基層部隊要求應用射擊時槍枝不能使用或裝設任何形式的彈殼回收裝置，影片顯示部隊為求謹慎，仍由教官跟隨射手移動，張開捕彈網蒐集彈殼。圖/取自軍聞社影片
步槍應用射擊訓練，磨練射手在面對不同戰場環境下，快速判斷，並對目標進行射擊。圖/軍聞社
步槍應用射擊訓練，磨練射手在面對不同戰場環境下，快速判斷，並對目標進行射擊。圖/軍聞社
特戰官兵於「戰術任務訓練」中，時時保持警戒。圖/軍聞社
特戰官兵於「戰術任務訓練」中，時時保持警戒。圖/軍聞社

國防部 特戰 黑鷹直升機

延伸閱讀

共軍滲透台灣 國防部：空降兵、突擊兵為主

無人機重要性日增 澤倫斯基下令成立獨立部隊

美國防部：雷神將為台灣生產50枚AGM-154飛彈

一年制義務役男期末鑑測 動員步訓部教官評鑑

相關新聞

國防部影片展示特戰部隊精采戰力

國防部軍聞社披露陸軍特戰部隊實施地空協訓等戰術任務訓練實境過程，展示部隊作戰能量。在國軍積極推動動態射擊訓練下，國防部要...

可攜式衛星定位導引防護裝備 普及各空軍戰管單位

國防部公布中科院維修空軍兩項關鍵設施防護系統，一為安宇4號北東及南部區域作戰管制中心化學防護系統保修，另為可攜式衛星定位...

管碧玲：海巡與各國共同應處中共灰色地帶戰略問題

海委會主委管碧玲最近在立法院表示，在對抗中共灰色地帶戰略上，不只是台灣海域，最嚴重的應該是南海，相關國家之間的情報交流，...

共軍滲透台灣 國防部：空降兵、突擊兵為主

國防部副部長柏鴻輝最近在立法院表示，中共若對台實施滲透破壞，都是軍事作為上的海空滲透，包括空中空降兵、突擊兵的滲透，研判...

部隊鍋 EP154｜先進鷹眼E-2D有多強 除了雷達還有什麼厲害？

中華民國自1995取得4架E-2T預警機開始，後於2004年增購2架E-2T-HK2000，至今已將近30年。雖然稱不上是長青機種，但因應電子作戰的需求，升級的密度在空軍是名列前茅。 近年許多使用國的E-2機隊已逐漸改採更先進的先進鷹眼E-2D，其使用的AN/APY-9雷達性能更是與過往的AN/APS-145有超越世代的增進。不過高昂的價格，空軍雖然也有意採購，但在預算排擠與採購價格上，卻是面臨諸多阻礙。為何一架背著雷達的飛機會有這麼高的價值，又或者預警機的款式也不少，為何台灣會獨鍾E-2系列？本集部隊鍋就從各面向一一解析。

共軍機艦持續施壓 蔡視導地空操演

蔡英文總統昨天前往新竹視導一年期義務役新兵訓練、地空聯合戰備操演，並與五四二旅官兵春節會餐。她致詞時請國防部落實義務役各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。