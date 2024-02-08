國防部影片展示特戰部隊精采戰力

國防部軍聞社披露陸軍特戰部隊實施地空協訓等戰術任務訓練實境過程，展示部隊作戰能量。在國軍積極推動動態射擊訓練下，國防部要求部隊射擊時，槍枝不要使用或裝設任何形式的彈殼回收裝置，軍聞社影片顯示部隊為求謹慎，由教官跟隨射手移動，張開捕彈網，蒐集彈殼。

報導指出，戰術任務訓練為特戰部隊年度重要訓練之一，過程中，實施現地戰術，負重行軍，戰術機動，應用射擊，重要目標防護，地空協訓，小部隊戰鬥，與空中突擊作戰等課目實施演練，提升戰場實況應變能力，以及特戰部隊作戰能量。

報導說，特戰部隊的戰術任務訓練實施應用射擊課目，分別進行姿態射擊，障礙板射擊，縱向射擊等訓練，在射擊中轉換不同姿勢與方式，磨練射手在面對不同戰場環境下，能快速做出適切判斷，對目標進行精準射擊，部隊為求謹慎，仍由教官跟隨射手，蒐集擊發後彈出的彈殼。

國防部訓次室與後次室曾表示，部隊有動態或靜態射擊訓練時，彈殼遺失不見，事後繳交消耗紀錄、主官保證書與相關佐證資料，可以到彈藥庫辦理除帳。但基層還是將彈殼完整收回。

與友軍的協同演練中，與陸航UH-60M黑鷹直升機地空協訓，空中突擊作戰，空援補給等訓練，特戰官兵在地面引導直升機進場，搭載人員，實施機動抵達目標演練，以強化特戰部隊快速機動及應變能力。

重要目標防護訓練課目，模擬敵軍奪取油庫、彈庫、港口等關鍵基礎設施進行演練，特戰部隊發揮扎實訓練成果，快速精準奪回重要目標。