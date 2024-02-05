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傳美簽約生產我採購50枚AGM-154飛彈 空軍不評論

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
傳美國國防工業公司雷神簽署合約，將為台灣生產五十枚空對地AGM-154 Block III C「聯合遙攻武器」。圖為F-16發射該武器。圖／美國空軍檔案照
傳美國國防工業公司雷神簽署合約，將為台灣生產五十枚空對地AGM-154 Block III C「聯合遙攻武器」。圖為F-16發射該武器。圖／美國空軍檔案照

外傳美售50枚AGM-154 Block III C聯合遙攻武器給台灣，雙方已簽約生產，空軍司令部今天表示，有關戰力規畫與戰備整備內容，不評論。

空軍司令部說，空軍武器裝備籌購，均依敵情威脅與作戰實需妥慎規畫，適切籌建國防武力。

據了解，我國採購AGM-154 Block III C案，美尚未與我正式簽約。外電消息來源内容，可能是美方與廠商預先協調内容。

空軍

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