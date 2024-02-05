傳美簽約生產我採購50枚AGM-154飛彈 空軍不評論

外傳美售50枚AGM-154 Block III C聯合遙攻武器給台灣，雙方已簽約生產，空軍司令部今天表示，有關戰力規畫與戰備整備內容，不評論。

空軍司令部說，空軍武器裝備籌購，均依敵情威脅與作戰實需妥慎規畫，適切籌建國防武力。

據了解，我國採購AGM-154 Block III C案，美尚未與我正式簽約。外電消息來源内容，可能是美方與廠商預先協調内容。

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