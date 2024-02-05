F-16V新武器 大幅延伸攻陸範圍

空軍另曾公開披露規畫上月與美正式簽約採購AGM-84H/K（SLAM-ER）增程型距外陸攻飛彈，但遭延遲，還在議約中。

針對AGM-154 Block III C「聯合遙攻武器」部分，空軍司令部昨暫無回應。

至於AGM-84H/K（SLAM-ER）增程型距外陸攻飛彈，空軍司令部則表示，空軍武器裝備籌購，均依敵情威脅與作戰實需妥慎規畫，適切籌建國防武力；美海軍現依規畫持續與原廠議約中，空軍持續透過專管機制綿密掌握議約進度。

AGM-154 Block III C「聯合遙攻武器」屬於一種空射型可滑翔的巡弋飛彈，配備有Link11戰術數位資訊鏈路，其低空發射射程可達廿二公里，但高空發射時，加上滑翔性能，則可達一百卅公里。

AGM-84H/K為改良型空射魚叉飛彈，射程達兩百八十公里，可打擊地面或海面上運動與靜止目標，諸如海上艦隊、港口彈藥庫與油庫等重要軍事設施。上述兩者都是我現役F-16V戰機@=掛載的彈種，能大幅延伸我空中機動攻陸範圍，封鎖海峽當面敵軍。

國防部曾經公開揭示我「F-16A/B戰機四型精準彈藥」優先籌獲目標，向美爭取獲得四種新型空對地武器，包括：AGM-154「聯合遙攻武器」（JSOW）、AGM-88「高速反輻射飛彈」（HARM）、AGM-84H/K「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM-ER）、AGM-158「聯合空對面遙攻飛彈」（JASSM）。

其中，空軍已取得若干AGM-88在台換裝，AGM-154、AGM-84H/K則經公告允諾售我，前者顯已簽約生產、後者尚未正式簽約；美目前尚未同意供售我AGM-158。

買飛彈為何要近11年 專家質疑美國防產業

旅美的台海安全研究中心主任梅復興說，此案是二○一七年六月底通知國會售台軍購案，若報導為真，卻要到二○二四年二月初才正式跟廠商簽約，而且實際交貨還要等到二○二八年三月才能完成；台灣買五十枚導引滑翔飛彈，竟然要將近十一年，美國的國防產業與軍售體系究竟有沒有問題？

據立法院公報顯示，空軍司令部參謀長曹進平當時回應立委關切時表示，這項軍售案裡包含各軍種數種彈藥，以空軍的這個彈藥為例，是前（二○二二）年十二月底簽的發價書，我方透過駐廠及各方面的會議督導進度；就我方了解，美國境內對這個案子在集合幾個訂單之後，會在二○二三年底做簽約動作。

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