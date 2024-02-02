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2年內首度 美3艘航艦部署第一島鏈

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國航空母艦卡爾文森號一月卅一日在菲律賓海演訓，從艦橋可見甲板上的戰機和其他軍艦。（法新社）
美國航空母艦卡爾文森號一月卅一日在菲律賓海演訓，從艦橋可見甲板上的戰機和其他軍艦。（法新社）

日經亞洲報導，美國十一艘航艦中有三艘部署在印太區域，這是美軍近兩年內首度在「第一島鏈」附近同時部署三艘航艦，加大威懾力道抵禦中國和北韓的軍事威脅。

第一島鏈指的是美軍在西太平洋的一道防線，連接沖繩、台灣以及菲律賓。

美國海軍和日本一月卅一日在菲律賓海展開聯合演訓，美方出動核動力航空母艦「卡爾文森號」和「羅斯福號」，協同日本海上=@R自衛隊@=a href='/search/tagging/2/直升機' rel='直升機' data-rel='/2/109776' class='tag'>直升機護衛艦「伊勢號」及另九艘軍艦共同執行任務。此外，目前雷根號航艦也停泊在駐日美軍橫須賀基地母港。

「卡爾文森號」打擊群指揮官薩迪耶洛少將說：「我們已準備好執行全方位行動。這次在菲律賓海是很好的演訓機會，讓美日演練在區域迅速集結大型且靈活的打擊任務」。

美軍官員表示「卡爾文森號」附近曾經出現中國間諜船，目的應是蒐集美日聯合作戰能力的情報。

「羅斯福號」指揮官亞力山卓少將說：「美軍現在就在這裡，展示我們有能力回應西太平洋任何危機和意外事件」。

美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼一月卅一日表示，「中國會乘虛而入，他們密切關注美國對印太地區投入的軍事資源」。他說，「部署有嚇阻作用，軍力本身也是威懾，我們不會忽視這點，讓中國打消武力犯台念頭是我們每天要牢記的事」。

美國也憂心近來北韓頻試射飛彈，又和俄羅斯加強防禦關係，是不容忽視的區域威脅。白宮國安會發言人柯比上周警告，美方明白北韓不斷提升飛彈等軍事能力，美國政府將盡力保障區域盟友安全，將尋求和日本、南韓加強三方合作。

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