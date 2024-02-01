國防部：昨有14架次共機逾越海峽中線及其延伸線

1980年前後，海軍替陽字號驅逐艦進行武進一號、二號改良，替13艘老船裝上反艦飛彈與防空飛彈，以整合式戰系提高接戰反應速度。陽字號當中性能最佳的基齡FRAM I型艦，大多數未經歷改良。這是因為海軍要將條件最好，最值得改造的船留下，為她們進行終極版的最大改良。歷經十年發展推出的武進三號改良計畫，甚至如今仍有部分改良項目，在後續的艦艇服役。 整個計畫實施好整以暇，沒有頭痛醫頭，腳痛醫腳的窘境。 這些成就有時代因素，政府支出較多的社福經費，在1970年代與1980年代比例還很低，當初國防開支占中央政府總預算比重遠高於今日，軍方進行各項計畫的銀彈不缺。歷任海軍總司令，包括宋長志、鄒堅、劉和謙、葉昌桐，每人在位至少四年，人事穩定帶來政策穩定。

2024-02-01 07:30