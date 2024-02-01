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國防部：昨有14架次共機逾越海峽中線及其延伸線

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午表示，昨日有14架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域。圖/國防部
國防部上午表示，昨日有14架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域。圖/國防部

國防部上午表示，昨日有14架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入我西南空域。

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態表示，1月31日6時至2月1日6時止，國軍偵獲偵獲共機33架次、共艦6艘次，持續在台海周邊活動，而其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有14架次。

國防部說，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

共機擾台 台海 國防部 海峽中線

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