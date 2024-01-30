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空軍P-3C型反潛機隊後勤系統滿血復活 8架機執行戰備

聯合報／ 記者洪哲政／屏東報導
空軍在屏東基地P-3C等型機編隊滑行低空衝場，展示戰力。記者洪哲政/攝影
空軍在屏東基地P-3C等型機編隊滑行低空衝場，展示戰力。記者洪哲政/攝影

空軍司令部今日在屏東空軍第6聯隊執行加強戰備操演，實施C-130H運輸機滑行低空衝場、P-3C型反潛機潛力裝掛，展示裝備及彈藥的戰力。空軍說，機隊妥善率能獲確保，目前12架機有8架可升空可戰備。

共機頻繁擾我空防，空軍在快速警戒機運用飽和之餘，經常動用慢速機升空應對。第6聯隊所轄C-130H型力士運輸機、E-2K型空中預警管制機、P-3C獵戶座反潛巡邏機等，經常升空支援，前後艙人員戰備待命時間增加，備極辛勞。P-3C型機是我監控巴士海峽水道有無潛艦出沒的關鍵戰具，傳因美方提供零附件速度緩慢，造成升空架次有限，機隊妥善率受到關注。

空軍司令部今日表示，為使國人瞭解國軍官兵春節期間強化戰備實況，國防部特於農曆過年前夕，辦理「國軍113年春節加強戰備媒體參訪活動」，邀請國內、外新聞媒體參訪空軍第六聯隊，以「單位加強戰備」為背景，展現空軍捍衛領空的能力與決心；此次操演規劃「C-130H等型機編隊滑行低空衝場、P-3C型機配賦彈藥靜態陳展、空射小牛飛彈潛力裝掛」等科目。現場並展示包括SSQ-36型水紋聲標、SSQ-53型被動聲標、SSQ-62型主動聲標與MK-54深水炸彈等反潛裝備。

空軍司令部表示，第六混合聯隊平時依部隊訓練計畫，執行空運、空投、行政專機、人道救援、空中預警、電戰、海上反潛偵查等任務，主要配備武器裝備為C-130H型力士運翰機、E-2K型空中預警管制機、P-3C獵戶座反潛巡邏機等，單位秉持貫嚴謹態度，建構完善標準作業程序，確保機隊妥善，厚植飛訓能量，為保家衛國增添堅實戰力。

空軍第六聯隊第十大隊政戰主任王怡靜上校表示，十大隊主要擔負空運、空投、空降、傷患後送、疏運、人造雨及各項戰演訓任務。每次任務執行是挑戰也是收穫。空軍第6聯隊第10大隊第102中隊長陳建輔則表示，C-130H機隊，今年順利完成各項戰備整備，包括各項班機專機、外離島運補、陸空聯合作戰以及傷患後送等作業。

空軍在活動中並未安排反潛大隊高階軍官受訪，但基層私下表示，屏東神鷗基地成立P-3C的後勤專案管制室暢通補保，目前12架P-3C機中有8架可升空、可戰備。

P-3C型機空射小牛飛彈潛力裝掛。記者洪哲政/攝影
P-3C型機空射小牛飛彈潛力裝掛。記者洪哲政/攝影

空軍 春節 國軍 國防部

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