快訊

日本名校迷思鬆動？ 研究發現孩子易陷「深海魚」困境

年終領6個月被罵貪心！長榮航空機師曝「入帳金額」嘆：笑不出來

雙北千萬內能買哪裡？一表揭這區最受小資歡迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍獲共機9架次、共艦4艘次 持續在台海周邊活動

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部
國防部今天發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部

國防部今天發布中共解放軍台海周邊海空域動態，1月29日6時至1月30日6時止，國軍偵獲共機9架次，共艦4艘次，持續在台海周邊活動。

國防部表示，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。1月29日15時9分，在基隆西北方75浬，2萬呎高空，發現1枚來自大陸的空飄氣球，

15時10分消失。

國防部 台海 國軍

延伸閱讀

一枚中共空飄氣球進我應變區 北部山區上空消失

美：蘇利文見王毅 強調維持台海和平穩定重要性

國軍下午偵獲13架次共機 進入我中、北部及西南空域

國軍偵獲中共4枚空飄氣球 最近距台中51浬

相關新聞

國軍獲共機9架次、共艦4艘次 持續在台海周邊活動

國防部今天發布中共解放軍台海周邊海空域動態，1月29日6時至1月30日6時止，國軍偵獲共機9架次，共艦4艘次，持續在台海...

蔡總統視導澎湖守軍 提前向官兵賀年

蔡英文總統今天飛往澎湖，慰勉當地陸海空三軍官兵，為澎防部五德營區新營舍剪綵。蔡總統表示，今年國防預算總額達到6007億元...

外型、名字都怪異的美國軍機RC-135 最常現身台灣周邊卻最神秘

美軍RC-135電偵機1月22日下午，與一架循B591航路飛回台灣的國際線班機，在彭佳嶼北方上空的目視距離交會間，被民航機機上人員拍下照片。 就性能和任務而言，RC-135堪稱美國空軍最神秘機種之一，它也是最常出現在台灣周邊的美國軍機，甚至可在坊間的飛機追蹤網站看到訊號。服役一甲子的RC-135，至今沒有退役的跡象，與B-52並稱美軍兩大「老而不死」的機種。RC-135的外觀酷似波音707的C-135，波音公司原廠型號是717，和30多年後的波音客機鬧雙胞，使其身世變得更複雜而神秘。...

綠挺蔡總統登太平島 民眾黨促審慎考慮

太平島港側浚深及碼頭整修工程正式竣工，外界關切是否邀請蔡英文總統登島主持啟用典禮，民進黨立委賴瑞隆、許智傑表示，太平島是...

蔡總統卸任前登太平島 張啟楷贊同：有一石三鳥的意義

蔡英文總統任內未登過太平島，本月島上港側浚深及碼頭整修工程竣工，民進黨立委力挺蔡總統前往主持完工啟用典禮。民眾黨不分區立...

太平島碼頭整修竣工 白委認為蔡總統是否登島需審慎

蔡英文總統任內未登過太平島，本月島上港側浚深及碼頭整修工程竣工，民進黨立委力挺蔡總統前往主持完工啟用典禮。民眾黨立委認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。