國軍獲共機9架次、共艦4艘次 持續在台海周邊活動

美軍RC-135電偵機1月22日下午，與一架循B591航路飛回台灣的國際線班機，在彭佳嶼北方上空的目視距離交會間，被民航機機上人員拍下照片。 就性能和任務而言，RC-135堪稱美國空軍最神秘機種之一，它也是最常出現在台灣周邊的美國軍機，甚至可在坊間的飛機追蹤網站看到訊號。服役一甲子的RC-135，至今沒有退役的跡象，與B-52並稱美軍兩大「老而不死」的機種。RC-135的外觀酷似波音707的C-135，波音公司原廠型號是717，和30多年後的波音客機鬧雙胞，使其身世變得更複雜而神秘。...

2024-01-30 07:30