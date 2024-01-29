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空軍H005統包工程案招標 台東志航基地建新彈庫

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
我國以鳳揚專案為名對美採購66架新造F-16C/D Block 70戰機，預計於2025年開始交付。記者洪哲政/翻攝
我國以鳳揚專案為名對美採購66架新造F-16C/D Block 70戰機，預計於2025年開始交付。記者洪哲政/翻攝

國防部公布空軍H005統包工程招標案，以7億7415萬9000元預算，在台東空軍基地建設具備空調設備與其他公共設施的建築，標案為F-16C/D Block 70戰機所屬各式彈藥專用彈庫。

我國以鳳揚專案為名，對美採購66架新造F-16C/D Block 70戰機，預計2025年開始交機。空軍另以鳳雷專案為名，推動對美採購射程可達300公里的AGM-158空對地飛彈，遲未獲美國同意供售，尚未獲得美軍合約，但已陸續獲得AGM-88反輻射飛彈（HARM）、AGM-154聯合距外武器 (JSOW)等。

空軍H005統包工程招標案，設計標的包括構造物主體土木、結構、建築工程、景觀、道路、排水、必要之地質改良、既有營舍拆除清運、給排水系統、供電系統、大樓弱電系統、電力設備、消防設備、空調設備等。

據了解，這是台東志航基地鳳雷專案的專用彈庫，作為F-16C/D Block 70戰機所屬各式彈藥專用彈庫。

台東志航基地指揮部。記者洪哲政/翻攝
台東志航基地指揮部。記者洪哲政/翻攝

空軍 F-16 戰機

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