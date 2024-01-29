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一枚中共空飄氣球進我應變區 北部山區上空消失

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，1月28日6時至1月29日6時止，國軍偵獲共機7架次，共艦6艘次，持續在台海周邊活動，其中1架次無人機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。

國防部表示，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。昨天另偵獲一枚中共空飄汽球，昨天19時27分飄過海峽中線進入我台中西南方應變區，高度2萬2000呎，20時52分在北部山區上空消失。

國防部 台海 海峽中線

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