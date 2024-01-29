一枚中共空飄氣球進我應變區 北部山區上空消失

1970年代，美軍將二次大戰建造的驅逐艦，大量轉手賣給盟邦，自由世界各國海軍幾乎都有接收。我國接收26艘，數量最多，從1967到1983年，26艘美軍驅逐艦陸續加入中華民國海軍陣容。她們多數在台灣經歷程度不一的改造，有些外型和原先大異其趣。

2024-01-29 07:30