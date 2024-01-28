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退輔會清境農場舉行國樂慈善義演 為社會公益盡心
退輔會今（28）日在清境農場舉行「榮光傳愛、天籟同行」慈善義演開幕儀式，退輔會副主委傅正誠表示，退輔會不僅要照顧好榮民、榮眷，也要為社會公益盡心力。
這項開幕儀式由傅正誠主持。退輔會表示，義演活動邀請國內知名的台北市光復國小國樂團師生一同清境農場舉辦二場義演，希望喚起社會大眾支持參與慈善工作。第一場義演時間為1月28日至29日，廣邀社會各界人士、工商團體、企業共襄盛舉。
傅正誠表示，退輔會不僅要照顧好榮民、榮眷，也要為社會公益盡份心力，希望此次慈善義演活動能讓「善」、「愛」散播到社會每個角落。榮民長輩們「大愛精神」是眾所周知的，他們不但奉獻給國家，更疼惜社會，很多榮民伯伯慈善溫暖的奉獻讓我們每個人感動不已，我們要傳承這些榮民前輩無私奉獻的「大愛精神」，持續關懷弱勢、疼惜社會。
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