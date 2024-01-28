共軍對台新建兩遠火旅營區 國防部：調整兵力應處

國防部表示，針對當面共軍砲兵遠火部隊相關動態情資，國軍運用聯合情監偵持續嚴密監控共軍部隊動態，因應敵各種可能行動，強化部隊戰力防護與機動部署，適切調整兵力應處。

陸軍在金門、馬祖有雷霆2000多管火箭排，稱之為削弱敵軍戰力武器。民間有研究衛星照片的共軍軍情研究者溫約瑟，透過臉書揭露共軍部隊部署地點。最近這位研究者發現，共軍自2022年底裁72防空旅，新編遠火第1旅（31622部隊）以來，東部戰區遠火數量不斷增加，在沿海建新營區。

這位研究者認為，解放軍在福建泉州新建多處機動火箭砲車駐防的遠火部隊營區。近年在福建泉州深埕村及岩峰村一帶興建兩遠火營區，兩項工程皆自2022年9月中旬開始整地動工，去年底完工。岩峰村新建營區，距金門縣僅約15公里。

他說，泉州深埕村及岩峰村新建兩遠火營區陣地，深埕村新建營區車庫有10個，平均長約100公尺，寬約20公尺，兩處陣地皆可沿G228公路機動布署沿海周邊路旁或是海岸邊預留陣位，可與東部戰區海軍岸導一團反艦飛彈合用，陣地距台灣中部地區直線距離約190公里。

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