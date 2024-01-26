新聞眼／美中冷靜期 美軍動作謹慎

美國第七艦隊公布勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號於一月廿四日通過台灣海峽，這不但是今年第一次，也是在在總統大選之後的首次台海航行，對照過去幾個月的美艦活動，確實也可以觀察出美方對於台灣大選的態度，動作顯得小心翼翼。

以去年十一月來說，第七艦隊公布三次軍艦自由航行經過南海，和台灣海峽，包括在十一月一日與加拿大海軍共同經過台海，並分別在十一月三日、廿五日經過南海，活動相當頻繁。但十二月以來除了公布有P-8海神式海上巡邏機穿越台海上空，並無公開有艦艇通過台灣海峽。

美方第七艦隊在台灣大選一個月前，除聯合演習之外，公開的自由航行幾乎掛零，可說是表達對選舉的重視，一方面不希望被視為介選，另一方面也不希望觸動中方的敏感神經，畢竟美中領袖去年十一月中旬才在舊金山會面，承諾恢復軍事對話管道，兩邊也有重修舊好的跡象，美方肯定不願破壞好不容易重建的關係。

尤其，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號，去年與加拿大的蒙特婁號護衛艦航行通過台灣海峽時，險些與跟監警戒的中國軍艦擦撞，那樣的壞經驗記憶猶新，美當然不想重蹈覆轍，避免再生擦槍走火的風險。

如今台灣大選落幕，美國再度恢復軍艦通過台海，除了是恢復例行行動，維持自由航行常態化的原則，也有告知對岸，選後一切照常的意味。而時間點選在大選後近兩周，挑釁意味也不甚濃厚。

芬恩號廿四日通過台海，可以嗅出美中情勢稍有緩和的味道，特別是台灣結束總統大選後進入兩岸新局，美中互相觀望、表達立場，確認今後的遊戲規則。而美國進入大選年，想必也想少惹麻煩為妙。

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