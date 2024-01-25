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影／新制義務役今入伍 展開一年軍旅生活

攝影中心／ 記者劉學聖／高雄即時報導
一年制義務役今天正式上路，上午官田新訓中心迎來147人役男入伍受訓。記者劉學聖／攝影
一年制義務役今天正式上路，上午官田新訓中心迎來147人役男入伍受訓。記者劉學聖／攝影

一年制義務役今年元月上路，第一年預計徵集九一二七人，首梯六百七十名役男陸軍二二二六梯）今天將分別在陸軍二○六旅新竹關西營區、三○二旅台中成功嶺營區、二○三旅台南官田營區入營，展開八周入伍訓練，南部的官田營區今天迎來首批147員入伍，南部役男上午在各縣市搭乘遊覽車到達營區門口，點名確認後立刻理光頭換軍服接裝備，也正式展開為期一年的軍旅生涯。

陸軍官田新訓中心今天上午陸續由遊覽車載來新入伍的新兵，有些人已經先理好光頭，在確認身分後立即針對隨身物品進行安檢，軍方緝毒犬也到場查緝是否有違禁品，軍方表示，因應義務役接訓需求，已完成營舍修繕、服裝經理品、武器裝備與彈藥籌補及調整作業。今天報到日就會讓役男領取野戰服等十四項服裝經理品，分發防護頭盔、戰鬥背心及抗彈板等戰鬥個裝。部隊也檢整五點五六公厘步槍彈、MK2手榴彈，完成步槍、班用機槍、八一迫砲等訓練裝備調整。

軍方表示，新制役男八周入伍訓練，軍紀教育課程由二小時調整為四小時；法紀教育則由入伍報到一周內授課，調整為入伍當日實施。除課程調整外，另新增軍人職責宣示，告知由民轉軍的軍人職責所在，以建立役男軍法紀觀念；部隊同時與轄區內檢察機關保持密切聯繫，如肇生違法案件，將速查嚴辦，請求法院從重量刑。

一年制義務役今天正式上路，軍方出動緝毒犬查緝違禁品。記者劉學聖／攝影
一年制義務役今天正式上路，軍方出動緝毒犬查緝違禁品。記者劉學聖／攝影
一年制義務役今天正式上路，上午官田新訓中心迎來147人役男入伍受訓。記者劉學聖／攝影
一年制義務役今天正式上路，上午官田新訓中心迎來147人役男入伍受訓。記者劉學聖／攝影
一年制義務役今天正式上路，軍方出動金屬探測器查緝違禁品。記者劉學聖／攝影
一年制義務役今天正式上路，軍方出動金屬探測器查緝違禁品。記者劉學聖／攝影
一年制義務役今天正式上路，軍方出動金屬探測器查緝違禁品。記者劉學聖／攝影
一年制義務役今天正式上路，軍方出動金屬探測器查緝違禁品。記者劉學聖／攝影
一年制義務役今天正式上路，入伍役男進營區都要理光頭。記者劉學聖／攝影
一年制義務役今天正式上路，入伍役男進營區都要理光頭。記者劉學聖／攝影
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一年制義務役今天正式上路，入伍役男進營區都要理光頭。記者劉學聖／攝影
一年制義務役今天正式上路，上午官田新訓中心迎來147人役男入伍受訓。記者劉學聖／攝影
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役男 陸軍 軍人 義務役 成功嶺

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