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1年制役男明報到 立委：國防部常螺絲掉滿地 要加強督導軍紀管理

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨立委邱臣遠提醒國防部要注意軍紀管理。本報系資料照片
民眾黨立委邱臣遠提醒國防部要注意軍紀管理。本報系資料照片

首梯1年制義務役男明天入營，民眾黨立委邱臣遠表示，擴充員額符合現在戰略需求，但國防部過去經常「螺絲掉滿地」，在軍紀管理跟配套機制，包含義務役跟志願役官兵之間關係，必須加強督導。

邱臣遠說，國軍要妥善規畫志願役、示範兵跟義務役的分工合作，要配合整體國防戰略，不論前線、後勤、補給。這些1年制義務役的訓練內容，比服役長度更重要，要符合戰備規畫技能，軍備武器的操作訓練等，這都要強化納入考慮；另一方面，訓練志願役士官兵的來源是否足夠，是不是要因應改1年制而納入考量。

他表示，義務役延長為1年，造成的衝擊是募兵成效會不會受影響？1年義務役跟當兵4個月不同，要注意後續的軍紀管理跟學長學弟之間的關係，過去有很多軍紀上的問題，國防部在這塊也經常螺絲掉滿地，必須要加強管理跟督導。

邱臣遠指出，2024大選後，不管是印太或美中台關係，整體的國防戰略或預算是否會再提升，都會朝這個方向前進，以此為基礎，要充實訓練內容，員額增加後續管理，最重要還是要提升國軍榮譽感，跟政府要加強國軍的收入權益相關保障，要有所提升，國軍弟兄才可以安心保家衛國。

義務役 國軍 邱臣遠

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