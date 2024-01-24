首批一年制役男明入營 國軍基地訓練調整為一年一訓

一年制義務役今年1月上路，2024年預計徵集9127人，首梯670名役男陸軍2226梯，明天分別在206旅新竹關西營區、302旅台中成功嶺營區、203旅台南官田營區入伍，展開8星期入伍訓練。國防部說，因應義務役男入營訓練，各部隊基地訓練調整為一年一訓。因應義務役役男陸續入營，陸軍將在2028年前，陸續新編成11個步兵守備旅。

陸軍司令部表示，新制8星期入伍訓練軍紀教育課程，由2小時調整為4小時；法紀教育由入伍報到一周授課調整為入伍當日實施。

陸軍司令部說，除課程作法調整外，新增軍人職責宣示，嚴正告知由民轉軍之軍人職責所在，以建立役男軍法紀觀念，嚴肅部隊紀律，同時與轄區內檢察機關保持密切聯繫，如肇生違法案件，將籲請速查嚴辦，請求法院從重量刑。

陸軍司令部指出，入伍期間運用部頒國防通識教育課程，塑建役男軍人核心價值與愛國意識；分發至部隊後，運用每日主官精神講話，每周莒光日教育等重要時機持續宣教，提升國軍整體精神戰力。

國防部表示，因應今年接訓需求，已完成營舍修繕、服裝經理品、武器裝備與彈藥籌補及調整作業。報到日撥發野戰服等14項服裝經理品，分發防護頭盔、戰鬥背心及抗彈板等戰鬥個裝。檢整5.56公厘步槍彈，MK2手榴彈，完成步槍、班用機槍、81迫砲等裝備調整。

國防部說，今年志願役、四個月及一年期義務役，入伍訓練均以新制8星期的課表施訓，期末接受震撼教育訓練，目前完成14座訓練場；駐地訓練方面，役男依單位作戰任務及編制職務，實施軍事專長訓練，置重點在強化單兵戰技、新式武器操作及民防任務等訓練，以具備國土守備及民防任務能力。基地訓練同步調整基地訓練為一年一訓，以驗證部隊具備遂行戰備及民防任務的訓練成效。聯合演訓方面，守備部隊依年度訓練流路，結合作戰地境及戰術位置，參與漢光演習和作戰計畫演練，以強化部隊聯合作戰效能。

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