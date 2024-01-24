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邱國正：若共軍封鎖 國軍有備案
華府智庫戰略暨國際研究中心過半專家認為今年可能爆發台海危機，國防部長邱國正近期曾在立法院表示，共軍有聯合軍演、聯合戰備警巡都是周期性的，大概每個月都會有，目前沒有什麼特別徵候，將持續密切注意，而國軍對共軍可能的封鎖行動也有備案。
國民黨立委江啟臣上月曾在立法院外交及國防委員會質詢，美國最新國防授權法案中曾要求美國國防部提出共軍封鎖台灣前明確的警訊因應方案，要有一項「識別潛在封鎖的警訊」，「我們自己有沒有做相關研析和推演？」
邱國正回答「有，這就是為什麼我們每年都有這個備戰計畫，將各種可能行動全部放在裡面，這也是我們平常部隊演訓的一個依據」。
立委追問，國軍有沒有共軍封鎖警訊清單？共軍在什麼狀況下，看得出來可能要對台灣進行封鎖？邱國正說，國軍建軍備戰這麼多年，「我們當然有各種備案」。
當天民眾黨立委邱臣遠也質詢，邱國正曾提及如果中共要對台進行軍事行為，部隊必須事先大規模調動，這部分一定會被偵測到，但國軍目前這些作為是不是已足夠爭取應變時間來保障台灣安全？共軍當前有無相關徵候？邱國正說，共軍每月都有聯合軍演、戰備警巡，「我們不期望有什麼異常狀況發生」，將持續密切注意。
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