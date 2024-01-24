聽新聞
test
0:00 / 0:00

邱國正：若共軍封鎖 國軍有備案

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國防部長邱國正。圖／本報資料照
國防部長邱國正。圖／本報資料照

華府智庫戰略暨國際研究中心過半專家認為今年可能爆發台海危機，國防部長邱國正近期曾在立法院表示，共軍有聯合軍演、聯合戰備警巡都是周期性的，大概每個月都會有，目前沒有什麼特別徵候，將持續密切注意，而國軍對共軍可能的封鎖行動也有備案。

國民黨立委江啟臣上月曾在立法院外交及國防委員會質詢，美國最新國防授權法案中曾要求美國國防部提出共軍封鎖台灣前明確的警訊因應方案，要有一項「識別潛在封鎖的警訊」，「我們自己有沒有做相關研析和推演？」

邱國正回答「有，這就是為什麼我們每年都有這個備戰計畫，將各種可能行動全部放在裡面，這也是我們平常部隊演訓的一個依據」。

立委追問，國軍有沒有共軍封鎖警訊清單？共軍在什麼狀況下，看得出來可能要對台灣進行封鎖？邱國正說，國軍建軍備戰這麼多年，「我們當然有各種備案」。

當天民眾黨立委邱臣遠也質詢，邱國正曾提及如果中共要對台進行軍事行為，部隊必須事先大規模調動，這部分一定會被偵測到，但國軍目前這些作為是不是已足夠爭取應變時間來保障台灣安全？共軍當前有無相關徵候？邱國正說，共軍每月都有聯合軍演、戰備警巡，「我們不期望有什麼異常狀況發生」，將持續密切注意。

共軍 邱國正 國軍

延伸閱讀

國防部：國軍應對共軍封鎖台海有備案 目前無異常

國防部：台美較大規模軍事協訓可望擴及我海空軍部隊

志願役員額低落 立委憂國軍未來義務役為主志願役為輔

國軍新一代步槍XT112 國防部評估採6.8ｍｍ口徑

相關新聞

邱國正：若共軍封鎖 國軍有備案

華府智庫戰略暨國際研究中心過半專家認為今年可能爆發台海危機，國防部長邱國正近期曾在立法院表示，共軍有聯合軍演、聯合戰備警...

國防部：國軍應對共軍封鎖台海有備案 目前無異常

國防部長邱國正表示，共軍有聯合軍演、聯合戰備警巡都是周期的，大概每個月都會有，目前沒有什麼特別的徵候，將持續密切注意，國...

國防部：台美較大規模軍事協訓可望擴及我海空軍部隊

美國最新版國防授權法對台有關情報交換、軍事訓練合作等，均以我陸軍地面部隊訓練為主，國防部長邱國正最近表示，台美較大規模軍...

志願役員額低落 立委憂國軍未來義務役為主志願役為輔

國防部去年將國軍編制員額從21.5萬調高至21.8萬人，志願役人數滑落到僅15.5萬人，創下新低。1月一年制義務役恢復徵...

國軍新一代步槍XT112 國防部評估採6.8ｍｍ口徑

國防部由軍備局評估研發XT112新世代國軍步槍，原計畫採用5.56MM口徑，但因美軍下一代步槍XM7已改為採用6.8mm...

蔡總統頒褒揚令 表彰總統府戰略顧問劉和謙為國貢獻

蔡英文總統今天親頒褒揚令，表彰總統府戰略顧問劉和謙上將為鞏固國家國防安全的貢獻與付出，由劉和謙長女劉怡如收下褒揚令，隨後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。