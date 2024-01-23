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國防部：台美較大規模軍事協訓可望擴及我海空軍部隊
美國最新版國防授權法對台有關情報交換、軍事訓練合作等，均以我陸軍地面部隊訓練為主，國防部長邱國正最近表示，台美較大規模軍事訓練合作，可望擴及海空軍。
台美雙方軍事合作，陸軍營級部隊陸續赴美國本土參與軍事訓練，同時也傳出有海巡艦艇、空軍愛國者防空飛彈前往第三地，與美國海岸防衛隊與飛彈部隊共同實施操演。
國民黨江啟臣在立法院質詢，台美雙方較大規模軍事協訓，是否會擴及我海、空軍部隊。邱國正說，目前以陸軍與地面部隊為主。國防部戰規司長李世強表示，未來海空軍都有。邱國正說，對，這是我們現在一直在做的工作。
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