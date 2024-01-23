海軍一級上將劉和謙公祭 蔡英文頒贈褒揚令
海軍一級上將、總統府戰略顧問劉和謙辭世，國防部今天於台北市第一殯儀館景行廳舉行公祭，包括蔡英文總統、前總統馬英九、總統府秘書長林佳龍等前往弔祭，蔡英文並頒贈褒揚令。
劉和謙畢業於海軍官校36年班，曾擔任海軍艦長、作戰署長、參謀本部計畫次長、海軍艦隊司令、總司令、參謀總長。曾經在他辦公室擔任幕僚的軍中後輩，後來出了三位上將，包括國防部前部長高廣圻、前副部長陳永康、國安局前局長彭勝竹。
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