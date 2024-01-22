中共運12東引凌空 蜂眼雷達強化外離島低空監偵

海軍一級上將、總統府戰略顧問劉和謙上月去世。他一生推動向荷蘭採購潛艦，經歷空軍爭取到F-16與幻象戰機，以及前總統李登輝訪美引發中共軍演等事件。 劉和謙是抗戰勝利後海官正期班第一批畢業生。1958年時，「永寧艦」觸礁沉沒，劉和謙以艦長身分下令棄船，並曾要與座艦共存亡，官兵們連忙出手阻止他，並且強力硬架他上救生艇。追隨過劉和謙的幹部們，後來在軍中開枝散葉，這篇文章告訴你劉和謙為何有「海軍教父」之稱，且影響力超過其他前任總司令。...

2024-01-22 07:30