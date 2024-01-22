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中共運12東引凌空 蜂眼雷達強化外離島低空監偵

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國造CS/MPQ-90蜂眼雷達。記者洪哲政/攝影
國造CS/MPQ-90蜂眼雷達。記者洪哲政/攝影

監察院因中共運1 2型機闖入我東引防區，糾正國防部空軍司令部。軍方表示尊重，外離島現已陸續部署國造CS/MPQ-90蜂眼雷達，與防區對空監視哨共同強化低空監視與聯合情監偵能力。

監察院表示，由於本案引發外界對國軍聯合情監偵能力的質疑，經監察委員賴鼎銘、蕭自佑、葉宜津、林郁容申請自動調查，監察院外交及國防委員會今年1月19日審查通過調查報告，提案糾正國防部及空軍司令部。

監察院 國防部 空軍

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