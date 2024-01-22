中共運12闖東引被民眾拍攝 監察院糾正國防部

民國111年2月5日中共運12型機在東引上空遭民眾拍攝，引發外界對國軍聯合情監偵能力的質疑，監察院外交國防委員會1月19日通過監察委員賴鼎銘、蕭自佑、葉宜津、林郁容所提調查報告，糾正國防部及空軍司令部。

四位調查監委指出，111年2月5日疑似中共運12型機，自大陸長樂機場起飛後，空軍所屬雷達雖曾掌握目標航跡，但飛機因關閉電碼、低空慢飛及受雜波影響，指管單位未能啟動後續目標建立或辨識程序，導致飛抵東引某營區上空，始為衛哨目視，循戰情回報，本案凸顯國軍聯合情監偵能力，在外離島及大陸沿岸之威脅感知方面確有疏漏，提出糾正，盼國防部正視。

監委表示，112年7月傳出聯合作戰指揮中心因包商疏失，導致部分電路中斷，喪失部分指管功能，經查係包商不慎啟動預先加載之軟體，造成部分線路故障，雖然影響範圍未如外傳嚴重，仍凸顯指管中心內控問題，也提出糾正。

調查監委說，中共藉各種手段，積極測試國軍聯合情監偵及應處能力，運12型機刻意關閉電碼，即為典型案例；我國防空識別區廣達15萬平方海里左右，加以海峽及大陸沿岸交通繁忙，欲完全掌握各式威脅，確為國軍C4ISR體系的一大挑戰，C4ISR系統雖不如新式戰具或裝備容易為人矚目，防衛作戰成敗實繫於此，國防部應在雷達、跳展頻通信、戰術資料鏈及電戰等領域，加速籌獲先進裝備，建構堅實韌性防衛戰力。

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