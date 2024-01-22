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海軍公告決標採購人員落海警示器 加裝在官兵救生衣上

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
因應海虎艦落海官兵搜救經驗，海軍規劃在水面艦、潛艦所有救生衣上加裝MOV。圖為潛艦官兵與救生衣。圖／何姓讀者提供；來源：國防部青年日報社
因應海虎艦落海官兵搜救經驗，海軍規劃在水面艦、潛艦所有救生衣上加裝MOV。圖為潛艦官兵與救生衣。圖／何姓讀者提供；來源：國防部青年日報社

海軍司令部今天公告，以1億7725萬5540元決標採購人員落海警示器(MOB)。

人員落海警示系統 (MOB, Man Overboard System)，是攜帶型裝備，透過2.4GHz的無線電偵測主機及子機連線，子機會不斷傳送訊號給主機。

MOB使用時配載在人員身上，當人員落水時，子機訊號會因為離開主機的偵測範圍，自動在海圖上標示人員落海位置，協助搜救定位。

官員證實，因應海虎艦落海官兵搜救經驗，海軍規劃在水面艦、潛艦所有救生衣上加裝MOB。

海軍司令部 潛艦 海虎

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