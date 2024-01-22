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國防部：機密營舍不設光電板
國防部昨表示，配合綠能光電政策，從事機密工作的國軍營舍不得設置太陽光電板。陸軍司令部則說，在不影響戰演訓及國防安全，提供營區辦理太陽光電標租。
民進黨政府要求國防部配合綠能發電政策，在不影響戰備任務遂行下，評估營區場址適宜性，提供廠商設置太陽光電。
國防部昨回應本報查詢時表示，為配合經濟部政策，國防部自二○二○年迄今完成招標太陽光電，設置一百五十八處營區、累計併聯量已達一百四十五ＭＷ，預估今年底達三百四十五ＭＷ。
國防部說，部隊於非機敏營區委商標租太陽能光電設備，屬各軍司令部、指揮部權責，軍備局負責國軍太陽能光電工程整體進度管制，從事機密工作營舍不得設置太陽光電；空軍於清泉崗基地等地規畫設置區域，均非從事機密工作的營舍。
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