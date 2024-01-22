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新聞眼／營區配合光電政策 扭曲國防專業

聯合報／ 本報記者洪哲政
陸軍官校原本紅頂白牆、日造巴洛克風格的北營區大樓，如今密集滿布太陽能板。圖／擷自Google Map
陸軍官校原本紅頂白牆、日造巴洛克風格的北營區大樓，如今密集滿布太陽能板。圖／擷自Google Map

國防部積極配合行政院綠電政策，許多營區無端變出大型鋼構車棚，未來全軍裝設完畢後，各營區恐怕都會變成大面積的光電場，從衛星或空中觀測，國軍營區一覽無遺；在配合光電政策的同時，是否會有軍事安全顧慮，應妥慎評估。

國軍配合太陽能發電，原本僅限在軍校等行政單位房舍的頂樓屋頂，如整年陽光充足的高雄鳳山中正預校陸軍官校等。陸官原本紅頂白牆、日造巴洛克風格的北營區大樓，如今密集滿布太陽能板的程度，甚至讓人感覺「密集恐懼」。

在軍方配合光電政策要求之後，現以Google Map衛星圖資觀察，除了空軍基地因光電板反光可能造成飛安顧慮，至今沒有大量裝設之外，陸軍湖口北部測考中心已完成覆蓋，而海軍左營軍港，更儼然國內最大光電場。

國軍非常重視中共衛星偵照反制，兵舍、彈庫都要求定期反覘。同一國軍營區裡，也會有機敏與非機敏兵舍，即使是非機敏兵舍，裝設反光極強的太陽能板，不但說明是國軍頻繁活動處，也就等於標定出機敏兵舍所在。

如湖口北測中心附近，就有特種飛彈駐地與攻擊無人機系統暫駐場所。而部分營區為配合興建太陽能鋼棚需求，特意調回戰甲車集中駐放在鋼棚下，不啻告知敵軍：太陽能板下另有蹊蹺？

軍方配合光電政策，不該畫錯重點，以免國防專業被扭曲，更讓國防安全自曝險境。

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