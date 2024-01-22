太陽能板為戰甲車搭車棚 軍方挨批

國防部為貫徹行政院光電政策，通令全國軍所有部隊、機關、學校，包含現有及興建中的兵舍，全力配合裝置太陽能光電板。因應須達成的併聯發電量目標提高，軍方在沒有多餘營舍屋頂或空地可加設太陽能板下，增設供行政車或戰甲車輛遮蔽使用的車棚，作為太陽能板基座。

不過，軍方此舉引發專家及立委的質疑。國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，軍方以行政機關房舍作為太陽能發電無所謂，但營區戰甲車輛是以分散、隱蔽、不引人注目為原則，為戰甲車蓋車棚作發電之用，不但集中且顯眼，做法本末倒置。

國民黨立委曾銘宗表示，蔡政府二○二五非核家園的能源政策是錯誤的，可能引發缺電及電價高漲；國防部配合政策加蓋停車棚衍生出的問題與爭議，除浪費公帑，也恐讓軍事營區輕易變成敵人標靶，這是上有錯誤政策，下級被迫出下策衍生的後遺症。

國民黨籍立委陳以信也表示，在國軍營區新設光電設施，勢將對軍事要塞造成國防軍事機密相當程度的危害；太陽能光電板高度反光，將讓許多營區位置一覽無遺，等於是用國防安全交換錯誤能源政策代價，作法堪慮。他認為，民進黨政府不應為增設光電板，把腦筋動到國軍營舍上，且國軍營舍裡饋線是不是都適合傳送光電，也有很大疑慮，這項政策過於草率，對國防安全會帶來一定程度影響，應三思而後行。

行政院要求國防部配合綠能發電政策，在不影響戰備任務遂行下，評估營區場址適宜性，透過「太陽光電標租」規定，提供廠商設置太陽光電。據國防部向立法院書面報告指出，經濟部訂定二○二五年再生能源發電占比廿％政策目標，太陽能裝置容量須達廿ＧＷ（百萬瓩），其中國防部容量目標額為一百八十五ＭＷ（千瓩），去年完成南埔營區等四十處建置，達到一百四十八點九五ＭＷ，今年則將完成北大營區等八處建置，總計一百四十一處營區，達成三百零一點七八七ＭＷ。

國防部曾向立法院允諾，持續檢討營區提高發電成效，除檢討可供設置光電設備的營區，另就不具機敏性的工程規畫中營區，將在營區內興建鋼棚，規畫廠商搭配光電設置進行施工，加速達成行政院再生能源政策績效。

國軍除利用建築物頂樓裝設太陽能板，近期以提供營區民車、軍車、戰甲車停放為名，大肆興建新建太陽能鋼棚，如關渡指揮部裝騎連近期將原本駐在周邊的雲豹三○公厘砲車、CM11等戰甲車，全調回淡水營區，集中停放在新建太陽能鋼棚下；桃園八德大湳的五三工兵群駐地，鋼棚骨架也甫搭設好，準備動工；空軍清泉崗營區也在招標中。

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