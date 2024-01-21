美媒：台不會再選擇親中政府 恐促北京武力促統

外國媒體持續解讀台灣選舉結果，華爾街日報以國民黨的接連失敗為切入點，憂心台灣民眾已不會再選擇親中政府，恐促使北京採取武力手段促統；外交政策研究所亞洲主任貝克利（Michael Beckley）投書紐約時報分析，和平解決台灣問題的可能性正在變小。

華爾街日報報導，國民黨爭取政權的接連失利讓其必須努力維持在台灣的影響力，而這點將牽動台北和北京的不穩定關係；而台灣選民可能永遠不會再選出一個親中政府，可能促使中國大陸採取更嚴厲的手段來尋求統一，包含動武。

貝克利表示，台灣人民透過選舉來維持自治，疏遠中國大陸，讓軍事行動成為中方實現統一的少數選項之一。

貝克利說，「中美之間發生衝突的可能性又增加了一分」，美國正歷經總統大選，候選人很可能發表對中的強硬言論，從而激怒北京；美國比起以往需要找到更審慎的平衡，既要阻止中國大陸侵略台灣，也要向北京保證華府不支持台灣獨立。

貝克利分析，從台灣和美國的政治因素來看，和平統一的可能性正在減少；台美政治領袖必須意識到這件事，採取行動提升軍事嚇阻力量，團結社會來應對日益增長的戰爭威脅，同時避免火上澆油的言論和行動。

華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）則說，選舉結果反映台灣無意當美中競爭的棋子，若美國只是關心中國大陸何時以軍事侵略台灣，就可能忽略台灣人民真正關心的事情，以及忽視中方對台灣施壓的各種方式。

羅金表示，華府經常以美中關係的角度來看待台灣議題，然而從台灣選舉結果來看，台灣民眾更關心國內議題；台灣民眾想強化對美關係，也不願放棄對中關係；台灣民眾既不想被北京統治，也不想發生衝突。

羅金表示，透過支持台灣民主發展、促進經濟繁榮和保護台灣的國際空間，美國可以據此制定策略，能夠讓台灣以自信和實力的地位來與北京往來，這才是捍衛台灣自由與避免戰爭的最佳做法。

商品推薦