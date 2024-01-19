公投案「是否廢義務役延長」中選會：有舉行聽證必要

1972年7月時任總統的蔣中正心臟病發住進榮民總醫院，1975年4月5日深夜病逝士林官邸，蔣中正當初何以發病，半個世紀以來一直不明所以，隨著蔣經國日記對外界公開，揭露了當年的家族恩怨。就在蔣中正死後幾個月，蔣經國在日記寫下，「父親自謂其病乃因孔令侃之狂妄無知和無禮而起」。

2024-01-19 07:30