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公投案「是否廢義務役延長」中選會：有舉行聽證必要

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
中央選舉委員會今表示，審議季節先生領銜提出的「您是否同意，廢止2022年12月29日國防部宣布『將民國94年次(含)以後出生之役男義務役役期延長為1年』之公告？」全國性公民投票提案，經審議有舉行聽證必要。本報資料照片
中央選舉委員會今表示，審議季節先生領銜提出的「您是否同意，廢止2022年12月29日國防部宣布『將民國94年次(含)以後出生之役男義務役役期延長為1年』之公告？」全國性公民投票提案，經審議有舉行聽證必要。本報資料照片

中央選舉委員會今表示，今日召開委員會議，審議季節先生領銜提出的「您是否同意，廢止2022年12月29日國防部宣布『將民國94年次(含)以後出生之役男義務役役期延長為1年』之公告？」全國性公民投票提案，經審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。

中選會說明，依據公民投票法第10條第3項規定，主管機關於收到公民投票提案或補正提案後，應於60日內完成審核，經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於30日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回：一、提案非第二條規定之全國性公民投票適用事項。二、提案違反前條第四項所定辦法之規定。三、提案不合第一條第二項或前條第八項規定。四、提案有第32條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意。」及同條第4項規定：「主管機關依前項規定命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人之領銜人進行必要之補正。」。

中選會表示，有關全國性公民投票案最新進度，民眾可至中選會網站「全國性公民投票專區」查詢。

投票 中選會 役男 義務役 公投

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