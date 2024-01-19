海軍士官長著潛水裝溺斃蘇澳港 諸多疑點待釐清

海軍蘇澳基地的168艦隊，今天上午發生一起死亡意外。巡查官兵在港內接近直升機庫附近的水面，發現該艦隊陳姓士官長身著潛水裝備漂浮，立刻將其救起送醫，惟到院時已無生命跡象。海軍艦指部表示，已經派高階幹部前往協處，並且通知家屬，全案配合憲檢調查釐清。

官員表示，海軍水下作業大隊在每個軍港都會派駐潛水人員，但陳姓士官長的單位是168艦隊部，平日工作與潛水無關，也不需配發潛水裝備。為何他會穿著潛水裝備，並且疑似溺斃在港內，還有待相關單位進一步釐清。

【中央社 台北19日電】

海軍艦隊指揮部今天表示，所屬168艦隊陳姓士官長上午經巡查官兵發現，穿著潛水裝備於水面疑似溺斃，即送醫急救，但到院時已無生命跡象；據悉，此為士官長自行潛水行程，與海虎潛艦救援無關。

海軍艦隊指揮部中午發布新聞稿強調已檢派高階幹部前往協處並通知家屬，全案配合憲檢調查釐清。

據悉，士官長為自行潛水行程，與海軍海虎潛艦3名官兵去年12月21日落海的救援任務無關。

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