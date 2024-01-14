役男立宣示守軍法有無法律效力 法界看法分歧

為使1年制義務役男入營後守軍法重紀律，國軍想出讓役男入營立即作出「軍人職責宣示」的動作。有執業律師認為，這項動作將使在軍中違法犯紀的役男具備「知法犯法」的背景；但也有律師主張，刑法本即約制民眾不得因不知法律而免除刑事責任，軍方之舉恐僅為「老闆的安慰劑」。

律師簡翊玹主張，宣示在法律上的效果，不會因未作此宣示筆致犯事被輕縱，但完成宣示後若違犯刑法，量刑時會有「知法犯法」的考量，這與違反義務的重大與否有關，即軍方已告知不得違法的義務，犯事役男不得以不知法律抗辯。

簡翊玹也說，宣示在法律上的效力雖顯得細緻，一般人可能會認為只是形式，而國防部作此事，就好像行車超速違規遭罰鍰，國家目的不在處罰，而是示警不得違規，道路測速照相機前會有警示「前有測速照相」，示警不要超速。

但律師孫立虹認為，宣示在法律上缺乏實質意義，陸海空軍刑法等法律實質存在，透過宣示不會加強法律規制，國軍此舉宣示意義大於法律意義，固然有要求役男須「說話算話，加重責任賦予」的道德約制，但刑罰與受法律管制範圍完全沒有改變，實務上法官也不會因犯事者曾被逼著宣示而影響量刑，因為國民原即有知道法律的義務，實質上只是「老闆的安慰劑」的成分。

孫立虹指出，刑法第16條規定，民眾「除有正當理由而無法避免者外，不得因不知法律而免除刑事責任。但按其情節，得減輕其刑。」不知法者犯刑法仍須承擔罪責，就如同醫師考上執照者，也無所謂宣示或宣誓儀式，但仍受醫師法約制，有宣示、沒宣示者犯罪量刑不會差很多，何況役男宣示時也不是從陸海軍空軍刑法第一條宣示到最後一條。

商品推薦