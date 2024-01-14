快訊

影／藍營下屆總統人選？ 蔡其昌曝「這兩人」最有機會

選完這件事永不會變...鍾明軒這句話引發網友共鳴

國會龍頭選舉支持誰 黃國昌：內部已有共識明天公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1年制義務役男本月報到 入營先實施軍人職責宣示守法

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
義務役男入營將首度實施「軍人職責宣示」，圖為軍事訓練役男在入伍開訓典禮的立誓儀程，立誓永保對國家的忠誠與捍衛人民決心的誓言，矢志成為一位頂天立地的軍人。圖/國防部青年日報；來源／陸軍302旅提供
義務役男入營將首度實施「軍人職責宣示」，圖為軍事訓練役男在入伍開訓典禮的立誓儀程，立誓永保對國家的忠誠與捍衛人民決心的誓言，矢志成為一位頂天立地的軍人。圖/國防部青年日報；來源／陸軍302旅提供

首梯600名1年制義務役男將在本月25日向北、中、南陸軍新訓基地報到，入營第一項軍事動作，將首度實施「軍人職責宣示」，要求役男就「如有軍事上之犯罪行為或違失行為者，將依陸海空軍刑法或陸海空軍懲罰法之規定處罰」等5項職責，抵營後眼到口到，立即宣示。

2024年首梯一年期義務役延續2018年停止徵集前編號，首梯次為陸軍常備兵2226梯，將區分北、中、南地區，由陸軍接訓，役男本月25日將分發抵陸軍206旅新竹犁頭山、302旅台中成功嶺、203旅台南官田營區，接受8周入伍訓練。經協調役政單位，役男當日清早將在各縣、市兵役課安排下，在各地市政府或區公所廣場集合，統一搭乘遊覽車，中午前抵達三處新訓基地，第一餐食用軍中午膳。

據證實，義務役男此次入營時完成理髮、軍事服裝發放穿戴等必要措施後，將實施一項過去義務役男未實施的動作：「軍人職責宣示」。役男將由各新訓班長帶領以讀訓方式，要求役男對軍人須遵守軍法規定作出保證。

根據陸軍規劃中的宣示詞，要求役男讀出並遵守的宣示詞計有5項，包括：1、中華民國陸海空軍，應服膺憲法，效忠國家，愛護人民，克盡職責，以確保國家安全。（國防法第5條）；2、中華民國陸海空軍，應超出個人、地域及黨派關係，依法保持政治中立。（國防法第6條第1項）；3、現役軍人應接受嚴格訓練，恪遵軍中法令，嚴守紀律，服從命令，確保軍事機密，達成任務。（國防法第15條）；4、全國陸海空軍，須超出個人、地域及黨派關係以外，效忠國家，愛護人民。（憲法第138條）；5、現役軍人如有軍事上之犯罪行為或違失行為者，將依陸海空軍刑法或陸海空軍懲罰法之規定處罰。

據悉，相關義務役軍人宣示內容還在調整中，作細節修訂，25日前核定後，將同時適用於陸軍、海軍陸戰隊新訓中心。役男入營完成著裝第一個動作，就是實施「軍人職責宣示」。

役男 軍人 空軍 義務役 兵役 陸戰隊

相關新聞

1年制義務役男本月報到 入營先實施軍人職責宣示守法

首梯600名1年制義務役男將在本月25日向北、中、南陸軍新訓基地報到，入營第一項軍事動作，將首度實施「軍人職責宣示」，要...

役男立宣示守軍法有無法律效力 法界看法分歧

為使1年制義務役男入營後守軍法重紀律，國軍想出讓役男入營立即作出「軍人職責宣示」的動作。有執業律師認為，這項動作將使在軍...

超馬上校5、6月擬赴陸自辦慶黃埔百年馬拉松活動

職業軍人退役的超馬上校鄒雙喜特別創辦「榮耀九三運動協會」，全力支持國軍相關向軍人敬致的路跑活動。他主辦完中央軍校校友會在...

我昨完成大選投開票 期間台海無共機現蹤

國防部上午表示，昨天沒有共機出現在台海周邊，昨天6時至今天6時止，國軍偵獲共艦4艘次，在台海周邊活動。國軍運用任務艦及岸...

耗資17餘億元 海軍花蓮新建雄風飛彈新基地決標

國防部公布花蓮FXN及N425營區新建統包工程興建決標案，17億1470萬1588元決標。據了解，這是海軍花蓮復興南營區...

陸軍6軍團6名上校傳集體報退？實情曝光

親民黨立委候選人黎建南在社群影片宣稱，北部陸軍6軍團有6名重要職務，有望晉升少將的優秀上校，選前集體申報退役，與選情有關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。