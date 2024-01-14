1年制義務役男本月報到 入營先實施軍人職責宣示守法

首梯600名1年制義務役男將在本月25日向北、中、南陸軍新訓基地報到，入營第一項軍事動作，將首度實施「軍人職責宣示」，要求役男就「如有軍事上之犯罪行為或違失行為者，將依陸海空軍刑法或陸海空軍懲罰法之規定處罰」等5項職責，抵營後眼到口到，立即宣示。

2024年首梯一年期義務役延續2018年停止徵集前編號，首梯次為陸軍常備兵2226梯，將區分北、中、南地區，由陸軍接訓，役男本月25日將分發抵陸軍206旅新竹犁頭山、302旅台中成功嶺、203旅台南官田營區，接受8周入伍訓練。經協調役政單位，役男當日清早將在各縣、市兵役課安排下，在各地市政府或區公所廣場集合，統一搭乘遊覽車，中午前抵達三處新訓基地，第一餐食用軍中午膳。

據證實，義務役男此次入營時完成理髮、軍事服裝發放穿戴等必要措施後，將實施一項過去義務役男未實施的動作：「軍人職責宣示」。役男將由各新訓班長帶領以讀訓方式，要求役男對軍人須遵守軍法規定作出保證。

根據陸軍規劃中的宣示詞，要求役男讀出並遵守的宣示詞計有5項，包括：1、中華民國陸海空軍，應服膺憲法，效忠國家，愛護人民，克盡職責，以確保國家安全。（國防法第5條）；2、中華民國陸海空軍，應超出個人、地域及黨派關係，依法保持政治中立。（國防法第6條第1項）；3、現役軍人應接受嚴格訓練，恪遵軍中法令，嚴守紀律，服從命令，確保軍事機密，達成任務。（國防法第15條）；4、全國陸海空軍，須超出個人、地域及黨派關係以外，效忠國家，愛護人民。（憲法第138條）；5、現役軍人如有軍事上之犯罪行為或違失行為者，將依陸海空軍刑法或陸海空軍懲罰法之規定處罰。

據悉，相關義務役軍人宣示內容還在調整中，作細節修訂，25日前核定後，將同時適用於陸軍、海軍陸戰隊新訓中心。役男入營完成著裝第一個動作，就是實施「軍人職責宣示」。

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