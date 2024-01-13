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陸軍6軍團6名上校傳集體報退？實情曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
網傳6軍團有6名上校選前集體報退，6軍團緊急澄清。圖為6軍團龍岡指揮部外臨陣當先的精神堡壘的塑像。記者洪哲政／攝影
網傳6軍團有6名上校選前集體報退，6軍團緊急澄清。圖為6軍團龍岡指揮部外臨陣當先的精神堡壘的塑像。記者洪哲政／攝影

親民黨立委候選人黎建南在社群影片宣稱，北部陸軍6軍團有6名重要職務，有望晉升少將的優秀上校，選前集體申報退役，與選情有關。6軍團表示，僅1人因家庭因素1月退伍生效，其餘正常歷練中。

根據黎建南在Youtube的說法，這6名集體報退的上校，包括6軍團作戰處作戰科長、訓練科長、聯參官，53群指揮官、542旅、584旅參謀主任選前集體報退，立委候選人宣稱是不想為台獨而戰等。

據了解，6軍團服務6位傳出集體報退的上校，都是陸官92年班現役上校，服役滿20年，在軍中確傳曾有意報退，尤其6軍團作戰處一度傳只剩副處長獨撐業務，最後584旅參謀主任因家庭因素獲准外，其他人都被慰留，均遭調離現職。

盛傳上校傳集體退役的背景，是負責支援中樞衛戍任務的6軍團招募編現比，始終無法提升，主戰部隊僅60%出頭，指揮官要求不足80%者，每星期六留營提報；加上國軍戰訓頻繁，自前參謀總長陳寶餘將兩年一次下基地改為一年半一次，再到現在一年下一次基地；戰鬥支援與勤務支援部隊，既要配訓主戰部隊，本身也還要進基地，基地訓練鏈結三軍聯訓測考，從駐地專精訓練，部隊就要停止外宿與慰休，進南北砲測後，再進入聯訓基地，這一往以來，就耗去半年時間，還有固定戰備月、漢光演習，部隊操勞不堪。

對於網傳內容，陸軍6軍團表示並非事實，6員上校其中1員因個人生涯規畫今年1月核准退伍生效；其餘人員分別於主官、幕僚主管、幕僚等職務正常歷練。

漢光演習 陸軍 主任

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