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國防部首將中共衛星發射活動 納共軍台海周邊動態發布

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」。圖/國防部
國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」。圖/國防部

國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」指出，除既有偵獲共軍戰機、軍艦、空飄氣球外，首度將「中共衛星發射活動」納入發布。

國防部表示，1月11日6時至1月12日6時止，國軍偵獲共機10架次，共艦6艘次，持續在台海周邊活動。其中有蘇愷30戰機、運8反潛機各1架次，逾越海峽中線及其延伸線分別進入北部及西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部也指出，偵獲5枚飄過海峽中線的中共空飄氣球活動，高度在1萬8000到1萬9000呎之間，其中有1枚穿越本島南部陸域上空，進入東部太平洋。

此外，國防部首度將「中共衛星發射活動」納入「中共解放軍台海周邊海、空域動態」加以發布，分別預告11月11日11時52分酒泉衛星發射中心、同日13時30分太原衛星發射中心將實施衛星發射，兩枚衛星火箭將分別經過印度洋和西太平洋上空，未經我防空識別區。

國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」指出，除既有偵獲共軍戰機、軍艦、空飄氣球外，首度將「中共衛星發射活動」納入發布。圖/國防部
國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」指出，除既有偵獲共軍戰機、軍艦、空飄氣球外，首度將「中共衛星發射活動」納入發布。圖/國防部

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