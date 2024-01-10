中國大陸火箭飛越 外媒報導稱台灣亂了套、多數民眾看成「越南」
台灣國家警報出差錯，紐約時報以「飛彈、火箭還是衛星？中國的一次穿越在台灣散播混亂」為標題來報導；英國衛報敘述，不僅英文翻譯有誤，中文警報中提到「飛越南部上空」，也讓人誤會是穿越越南，連外交部長吳釗燮都看錯。
多家外國媒體均派記者到台灣採訪這次總統選舉，部分報導提到英文版本警報寫成飛彈穿越，台灣國防部稍後更正並致歉；紐時報導，中國大陸去年至少三次發射搭載火箭的衛星，台灣國防部都只有發聲明，沒發送國家警報到民眾手機，這次的警報似乎傳達更大的憂慮。
衛報報導，雙語警報中不只英文出差錯，中文警報也讓人困惑。
國防部發送的防空警報內容為，「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。」
衛報報導，「飛越南部」讓人們以為這顆衛星穿越東南亞國家「越南」上空，距離十萬八千里；警報發送當下，外交部長吳釗燮也看錯，他當時正在主持國際記者會，告訴與會的外國媒體，這是一次衛星發射，飛越越南上空，大家不用擔心。
衛報引述社群媒體的民調，超過85%的民眾反映他們看成「越南」，連鎖超級市場家樂福很快地推出一則廣告，「醒醒吧！你也看錯訊息了嗎？喝點越南咖啡提提神。」
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言