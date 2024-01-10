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中國大陸火箭飛越 外媒報導稱台灣亂了套、多數民眾看成「越南」

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
國防部昨天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」。記者林澔一／攝影
國防部昨天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」。記者林澔一／攝影

台灣國家警報出差錯，紐約時報以「飛彈、火箭還是衛星？中國的一次穿越在台灣散播混亂」為標題來報導；英國衛報敘述，不僅英文翻譯有誤，中文警報中提到「飛越南部上空」，也讓人誤會是穿越越南，連外交部長吳釗燮都看錯。

多家外國媒體均派記者到台灣採訪這次總統選舉，部分報導提到英文版本警報寫成飛彈穿越，台灣國防部稍後更正並致歉；紐時報導，中國大陸去年至少三次發射搭載火箭的衛星，台灣國防部都只有發聲明，沒發送國家警報到民眾手機，這次的警報似乎傳達更大的憂慮。

衛報報導，雙語警報中不只英文出差錯，中文警報也讓人困惑。

國防部發送的防空警報內容為，「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。」

衛報報導，「飛越南部」讓人們以為這顆衛星穿越東南亞國家「越南」上空，距離十萬八千里；警報發送當下，外交部長吳釗燮也看錯，他當時正在主持國際記者會，告訴與會的外國媒體，這是一次衛星發射，飛越越南上空，大家不用擔心。

衛報引述社群媒體的民調，超過85%的民眾反映他們看成「越南」，連鎖超級市場家樂福很快地推出一則廣告，「醒醒吧！你也看錯訊息了嗎？喝點越南咖啡提提神。」

警報 衛星 國防部 吳釗燮 飛彈 紐約時報 2024大選

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