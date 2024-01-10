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國家警報英文連連錯 口譯哥：「防空」還翻成「空襲」

聯合新聞網／ 綜合報導
趙怡翔表示警報簡訊除了「衛星」翻錯，還將「防空」英文寫成「Air Raid」（空襲），簡直是錯得離譜。報系資料照／記者曾原信攝影
趙怡翔表示警報簡訊除了「衛星」翻錯，還將「防空」英文寫成「Air Raid」（空襲），簡直是錯得離譜。報系資料照／記者曾原信攝影

國防部昨天下午接連發布四次國家級警報，其中英文訊息部分，錯將「衛星」當成「飛彈」(Missile)，造成民眾虛驚一場。民進黨台北市議員「口譯哥」趙怡翔昨(9)日在節目中提及此事表示，這些連發的警報簡訊，除了「衛星」(Satellite)翻錯，還將「防空」(Air Defence)英文寫成「Air Raid」（空襲），簡直是錯得離譜。

「口譯哥」趙怡翔昨日在政論節目《新聞面對面》中，針對國防部英文誤用「飛彈」二字發出「衛星發射」警報，表示國防部真的是透過行動來落實行政中立的概念，因為它發這簡訊當然對民進黨有傷，覺得民進黨政府沒有選了是不是，「我真的不知道說發這簡訊，對民進黨到底有什麼好處？」

趙怡翔表示，「Air Raid」（空襲）是在二戰時期的空襲行動，指被飛彈突擊，或人家空軍突擊你了。他呼籲國防部應聘請一位英文好的傳譯，幫忙審視英文的稿子。他也說，3、4百位國外記者因逢大選投票日來台，此則錯誤簡訊真的嚇壞了國外記者，「這個不是對的事情，也是不該做的事情」。

國防部下午兩至三度對民眾手機發出國家級警報。圖／國防部簡訊
國防部下午兩至三度對民眾手機發出國家級警報。圖／國防部簡訊

英文 飛彈 衛星 空襲 趙怡翔 國防部

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