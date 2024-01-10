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陸火箭墜落物 對台幾無風險

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

火箭發射過程中的墜落物或衛星發射失敗，確實可能對地面造成傷害，但這次大陸執行愛因斯坦探針衛星任務對台灣造成的風險幾乎等於零。

長征二丙為兩節式火箭，火箭燃燒後會依序脫落，每次太空火箭發射公告中都會標註火箭墜落點。最理想的路徑設計是讓燃盡火箭落入海中，但西昌位於內陸，只能將墜落點設計在偏僻山區。此次火箭發射的墜落點分別在貴州貴陽與湖南郴州，就算發生再大意外，也無法落到一千公里外的台灣。

火箭發射最常見的失敗是剛升空時，此時墜落可能殃及發射場周邊，西昌發射中心早年就曾發生嚴重傷亡意外。這枚火箭通過台灣上空時早已超出大氣層範圍，且只剩下最前端的衛星，就算突然失控下墜，也必會在大氣層中摩擦生熱而燒光，不會對台灣造成墜落威脅。

火箭 太空

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